Pelin Akil Bodrum'da, Anıl Altan ise muhabirlerden kaçıyor

Boşanma kararı alan Anıl Altan ile Pelin Akil çifti, kafalarını dağıtmak için kendilerini tatile attı. Pelin Akil soluğu Bodrum'da alırken, Anıl Altan ise gecelerde görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı konserde konuşan Pelin Akil, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek aylardır süregelen iddiaları doğruladı. Pelin Akil soy ismini kaldırıken, çift ayrı ayrı tatillere çıktı.

ANIL ALTAN MUHABİRLERDEN KAÇMAK İÇİN TELEFONU KULLANDI

Anıl Altan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Anıl Altan, gazetecilerin ayrılık ile ilgili soruları karşısında sessizliğini koruyup davetlisi bir mekândaki etkinliğe gitti. Anıl Altan, kameralardan kaçmak için telefonu kullandı.

Kısa bir süre önce 8 yıllık eşi Anıl Altan ile boşanma aşamasında olduklarını açıklayan oyuncu Pelin Akil, ikiz kızlarıyla birlikte Bodrum'da moral tatili yapıyor. Sabah saatlerinde kızlarıyla birlikte Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülenen Pelin Akil, kısa bir süre güneşlendikten sonra kızlarının ısrarlarına dayanamayıp denize girdi.