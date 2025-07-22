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 | Dilek Ulusan

Bruce Willis'in kızı kötü haberi paylaştı: Artık konuşamıyor

Sayısız filmde başrol oynayan dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in kızı Tallulah, üzücü haberi paylaştı. Uzun süredir tedavi gören Bruce Willis'in kızı babasının konuşma, okuma ve hafıza yetilerini kaybettiğini açıkladı.

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Bruce Willis'in kızı kötü haberi paylaştı: Artık konuşamıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:38

İki yıl önce Bruce Willis'in ailesi, aktöre iletişim ve davranışları etkileyen dejeneratif beyin hastalığı frontotemporal demans (FTD) teşhisi konduğunu duyurmuştu. Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore dahil tüm ailesi ünlü oyuncuya destek olmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, Willis'in kızı Tallulah üzücü haberi paylaştı.

BRUCE WILLIS ARTIK KONUŞAMIYOR

Zor Ölüm, Ucuz Roman, Altıncı His gibi yapımlarla adından söz ettiren Bruce Willis'in artık hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklandı.

Bruce Willis'in kızı kötü haberi paylaştı: Artık konuşamıyor

Willis'in kızı Tallulah, babasının konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söyledi.

Bruce Willis'in kızı kötü haberi paylaştı: Artık konuşamıyor

70 yaşındaki Bruce Willis, hastalığının başından bu yana eşi Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve beş kızı tarafından sevgi çemberine alındı. Geniş ailesi ünlü oyuncuya hem fiziksel hem de duygusal anlamda yardımcı oluyor.

Bruce Willis'in kızı kötü haberi paylaştı: Artık konuşamıyor
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ETİKETLER
#oyuncu
#hastalık
#yaşlılık
#Sağlık
#Bruce Willis
#Frontotemporal Demans
#Ftd
#Aile Desteği
#Bruce Willis
#Frontotemporal Demans
#Ftd
#Magazin
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