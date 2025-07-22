Bruce Willis'in kızı kötü haberi paylaştı: Artık konuşamıyor

İki yıl önce Bruce Willis'in ailesi, aktöre iletişim ve davranışları etkileyen dejeneratif beyin hastalığı frontotemporal demans (FTD) teşhisi konduğunu duyurmuştu. Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore dahil tüm ailesi ünlü oyuncuya destek olmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, Willis'in kızı Tallulah üzücü haberi paylaştı.

BRUCE WILLIS ARTIK KONUŞAMIYOR

Zor Ölüm, Ucuz Roman, Altıncı His gibi yapımlarla adından söz ettiren Bruce Willis'in artık hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklandı.

Willis'in kızı Tallulah, babasının konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söyledi.

70 yaşındaki Bruce Willis, hastalığının başından bu yana eşi Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve beş kızı tarafından sevgi çemberine alındı. Geniş ailesi ünlü oyuncuya hem fiziksel hem de duygusal anlamda yardımcı oluyor.