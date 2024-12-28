Bu yılın en çok izlenen filmleri belli oldu! Türk yapımlar listede üstünlük sağladı

28 Aralık 2024 15:39 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:39

2024 yılının bitmesine günler kala Türkiye'de birçok film sinemaseverlerle buluştu. Toplamda 32 milyon izleyici sinema salonlarına giderken, filmlerin hasılatları da belli oldu. Yerli yapımlar listede üstünlük sağlarken, işte yılın en çok izlenen filmlerin kazançları.

2024​'te Türkiye’de en çok izlenen filmler belli oldu. 438 yeni filmin vizyona girdiği bu yıl boyunca, en çok izlenen 10 filmden 5’i yerli yapımlar oldu. Toplam izleyici sayısı 32 milyon 44 bin 290’a ulaştı. İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok izlenen 10 film ve gelirleri...

10)Siccin

Listeye giriş yapmayı başaran bir film de Siccin 7 oldu. Siccin filmi 659 bin 531 seyirciye ulaşırken, 101 milyon 896 bin lira ise hasılat elde etti.

9) Kung Fu Panda 4

2024 yapımı bir animasyon dövüş sanatları komedi filmidir. 115 milyon 96 bin lira hasılat elde ederken, 766 bin 784 izleyiciye ulaştı.

8) Moana 2

Moana 2, 834 bin izleyiciyle sekizinci sırada yer aldı. Hasılatı ise 156 milyon 759 bin lira

7) 3391 Kilometre

Listede yer alan Türk filmlerinden biri de 3391 Kilometre oldu. Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ın başrolünde yer aldığı 3391 Kilometre, 113 milyon 910 bin lira hasılat elde etti.

6) Çılgın Hırsız 4

Çılgın Hırsız 4, Patrick Delage ve Chris Renaud’un yönetmenliğinde 1 milyon 85 bin 631 izleyiciyle altıncı sıraya yerleşti. Hasılatı ise 180 milyon 481 bin lira

5) Deadpool & Wolverine

Aksiyon sahnelerinin yoğunlukta olduğu film 257 milyon 574 bin lira hasılat elde etti.

4) Kolpaçino 4 4'lük

Şafak Sezer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Kolpaçino 4 4'lük, 2 milyon 115 bin izleyiciyle dördüncü sırada yer aldı. Kolpaçino filminin hasılatı ise 242 milyon 322 bin lira oldu.

3) Lohusa

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı Lohusa filmi, 281 milyon 915 bin lira hasılat elde etti.

2) Ters Yüz 2

Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın’ın seslendirmelerini yaptığı animasyon filmi Ters Yüz 2, 2 milyon 460 bin 338 kişi tarafından izlendi ve 408 milyon 477 bin lira hasılat elde etti.

1) Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

Listenin başında Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yer aldı. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 306 milyon 774 bin lira hasılat elde etti.