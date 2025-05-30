Bücür Cadı'nın Şehriye'si Sezer Güvenirgil'in sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıktı

Yeşilçam'ın sevilen ismi Sezer Güvenirgil'den üzen haber geldi. 90'lı yıllara Şehriye Teyze ile damga vuran Sezer Güvenirgil'in hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı.

Bücür Cadı filminde Şehriye Teyze karakteriyle sevilen Sezer Güvenirgil sosyal medya hesabından hastane odasında fotoğraf paylaşınca sevenlerini korkuttu.

SEZER GÜVENİRGİL'İN SON SAĞLIK DURUMU ENDİŞELENDİRDİ

Bir dönemin sevilen fantastik çocuk dizilerinden Bücür Cadı ile sevenlerinin karşısına çıkan Sezer Güvenirgil'in son paylaşımı endişelendirdi. "Şehriye Teyze" olarak yer edinen Sezer Güvenirgil, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren emektar oyuncu, hastane odasından paylaştığı kareyle hayranlarını duygulandırdı.

1960'lı ve 70'li yıllarda sinemanın aranan yüzlerinden biri olan Güvenirgil, 1966 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü, aynı yıl Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda ise birinci seçilmişti. Yıllardır kameralardan uzak bir hayat süren Sezer Güvenirgil, hastaneye kaldırılmadan önce paylaştığı kare ise sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.