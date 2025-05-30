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 | Dilek Ulusan

Ozan Tufan'ın Bella Hadid anısı! Zeynep Sever Demirel gülme krizine girdi

Zeynep Sever Demirel'in sunduğu programa konuk olan Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, Bella Hadid anısıyla herkesi güldürdü. Yurtdışı tatilinde Bella Hadid ile karşılaştıklarını anlatan Rojin Tufan, Ozan Tufan'ın Bella Hadid'in korumaları tarafından nasıl tartaklandığını anlattığı anlar Zeynep Demirel'i gülme krizine soktu.

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Ozan Tufan'ın Bella Hadid anısı! Zeynep Sever Demirel gülme krizine girdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:41

Türk milli futbolcu Ozan Tufan, 2021 yılında Rojin Tufan ile evlendi. Aren adında oğulları olan çift sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla ilgi görüyor. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in programına konuk olan Rojin Tufan, Ozan Tufan'ın Bella Hadid anısıyla herkesi güldürdü.

OZAN TUFAN İLE BELLA HADİD'İN KOMİK ANLARI

Yemek çıkışı otele gitmek için kalabalığın önünden geçmeye çalışan Ozan ve Rojin Tufan çifti Bella Hadid ile karşılaştı. O anları anlatan Rojin Tufan, "Festivalde her yer çok kalabalıktı. Shakira çıkıyor, Bella Hadid çıkıyor. Böyle bir koridor. Bir akşam yemeğinden dönüyoruz. İkizde jilet gibi giyindik. Tam önümüzde Bella Hadid yürüyor. İnanılmaz bir kadın. Ben de hayranlıkla baktım. Gazetecilerin arasından geçeceğiz. Müthiş bir kalabalık var. Ozan'ın elini tutuyorum beni aradan geçirmesi lazım. Elim boşluğa gitti, adam yok. Bizimki kaptırmış Bella Hadid önde, Ozan hemen arkasında. Bella Hadid'in de iki tane Herkül gibi korumaları var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan'da 'Don't touch me' diyor.

Ozan Tufan'ın Bella Hadid anısı! Zeynep Sever Demirel gülme krizine girdi

Eşine sinirlendiğini anlatan Rojin Tufan, "Neyse gittim yanına sinirden bağırdım "Sen beni o kalabalığın ortasında bırakmışsın". Ben otele giremiyorum oda kartım onda. Bella Hadid şöyle bir döndü Ozan'a baktı baktı ve gözlerini devirdi ve gitti. Ama Ozan mest yani. Ben o sırada Ozan'a bağırıyorum 'Beni neden orada bıraktın' diye. Bana yaptığı açıklama şu; Ben fotoğraf için izin alacaktım. Sen ve Aren'i çekmek için.' Aren odada uyuyor bu arada. Otele en sonunda girebildik. Ben Ozan'a bağırıp çağırıyorum. Böyle yaptı 'Bana da üfledi' dedi.

Ozan Tufan'ın Bella Hadid anısı! Zeynep Sever Demirel gülme krizine girdi
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