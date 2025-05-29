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 | Dilek Ulusan

Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda hakkında çok konuşulacak iddia! Duygu Dianzenza'nın paylaşımı her şeyi anlattı

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Efecan Dianzenza'nın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medyada eşiyle tüm kareleri kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın yakınlaştığı iddiaları gündem olurken, Duygu Dianzenza'nın paylaşımı kafaları karıştırdı.

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Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda hakkında çok konuşulacak iddia! Duygu Dianzenza'nın paylaşımı her şeyi anlattı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 16:25

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Efecan Dianzenza, 2017 yılında Duygu Çavdar ile evlendi. Çiftin 2016 yılında kızları dünyaya geldi. Sosyal medyada sık sık paylaştıkları eğlenceli videolarla sevilen çiftin ayrıldıkları iddia edildi. Duygu Dianzenza'nın paylaşımları ise kafaları karıştırdı.

DUYGU DIANZENZA İLE EFECAN DIANZENZA AYRILDI MI?

Sosyal medyada 134 bin takipçiye sahip Duygu Dianzenza, eşi Efecan Dianzenza ve kızıyla yaptığı paylaşımla büyük ilgi görüyor. Son olarak Duygu eşiyle olan kareleri kaldırınca ayrılık haberleri de beraberinde geldi.

Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda hakkında çok konuşulacak iddia! Duygu Dianzenza'nın paylaşımı her şeyi anlattı

Sosyal medyada Efecan Dianzenza aynı yarışmada yarışan Yağmur Banda ile yakınlaştığı iddia edildi. Duygu Dianzenza sosyal medya hesabından Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen dm, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhattapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın." sözleriyle kafaları karıştırdı.

Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda hakkında çok konuşulacak iddia! Duygu Dianzenza'nın paylaşımı her şeyi anlattı
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Sıkça Sorulan Sorular

EFECAN DIANZENZA KİMDİR?
Aslen İngiltere doğumlu Efecan Dianzenda, katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyurdu. Yarışmadan sonra Geliyorlar, Ayıp Ettin, Karışma Bende gibi rap şarkıları sevenleriyle buluşturdu.
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