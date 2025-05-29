Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda hakkında çok konuşulacak iddia! Duygu Dianzenza'nın paylaşımı her şeyi anlattı

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Efecan Dianzenza, 2017 yılında Duygu Çavdar ile evlendi. Çiftin 2016 yılında kızları dünyaya geldi. Sosyal medyada sık sık paylaştıkları eğlenceli videolarla sevilen çiftin ayrıldıkları iddia edildi. Duygu Dianzenza'nın paylaşımları ise kafaları karıştırdı.

DUYGU DIANZENZA İLE EFECAN DIANZENZA AYRILDI MI?

Sosyal medyada 134 bin takipçiye sahip Duygu Dianzenza, eşi Efecan Dianzenza ve kızıyla yaptığı paylaşımla büyük ilgi görüyor. Son olarak Duygu eşiyle olan kareleri kaldırınca ayrılık haberleri de beraberinde geldi.

Sosyal medyada Efecan Dianzenza aynı yarışmada yarışan Yağmur Banda ile yakınlaştığı iddia edildi. Duygu Dianzenza sosyal medya hesabından Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen dm, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhattapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın." sözleriyle kafaları karıştırdı.