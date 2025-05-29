Coşkun Sabah'tan İrem Derici hamlesi: Savcılığın yolunu tuttu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına kendisinin çağrılmamasına sinirlenen İrem Derici, Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti. Sosyal medya hesabından video paylaşan İrem Derici, "Yemediğiniz halt yok" dedi.

COŞKUN SABAH SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Coşkun Sabah, sosyal medya hesabı üzerinden; "Son birkaç gündür durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdıran, kendini bilmez malum kişiyi cuma günü savcılığa şikâyet edeceğimin müjdesidir" diyerek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. İsim vermeyen Coşkun Sabah, "Benim aldığım terbiye ve kültürle hiç alakası olmayan ve durup dururken mesleki kariyerime hakaretler yağdırmaya başlayan, davranışlarıyla Türk halkının yıllardır büyük tepkisini gören bu kişiye adaletle hesap soracağımı bilgilerinize sunarım. Yarın savcılığa hakarete uğradığım konusunda suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

İrem Derici isim vermeden "O dönemin abileri çok acayip, inanılmaz beyefendi, kuralcı durup, her b.. yiyen... Bunlar melek biz terbiyesiziz" diyerek, "Yemediğiniz halt yok. Ben 7 yaşındayken, annem eşinden boşanmıştı, bu 'melek' üstadlardan bir tanesi evli olmasına rağmen bir buçuk saat anneme yürümüştü. Annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kalmıştı" deyince sosyal medyada gündem oldu.