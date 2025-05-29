Kıvanç Tatlıtuğ son sağlık durumuyla ilgili konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ, uyku apnesi hastalığı ile mücadele ettiğini söylemiş ve sevenlerini tedirgin etmişti. Kıvanç Tatlıtuğ konuyla ilgili açıklama yaparak, son sağlık durumundan bahsetti.

Galatasaray'ıın şampiyonluk kutlamasına katılamayan Kıvanç Tatlıtuğ, yayınladığı video ile taraftarlara seslendi. Yayınladığı video ile çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile yakın arkadaşları Özge Özpirinçi - Burak Yamantürk çiftiyle birlikte bir doğum günü partisine katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Daha önce uyku apnesi ile mücadele ettiğini belirten Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarının soruları sonrası son sağlık durumundan bahsetti. Yeni sezonda yeni projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak Kıvanç Tatlıtuğ, proje detayı hakkında ise bilgi vermedi. Tatlıtuğ; projeyle ilgili olarak; "Şu anda sürpriz, fazla açıklayamam" dedi. Kurt Efe adında bir oğlu bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilerin; "Babalıktan dolayı mı dinleniyorsunuz?" sorusuna ise "Biraz dinlenmek istedim" cevabını verdi.

Komedi türünde bir projeye hazırlandığını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, dijital platformlarda da yeni işlerle yer alacağını belirtti. Ayrıca uzun süre uyku apnesi ile mücadele eden Kıvanç Tatlıtuğ, son sağlık durumuyla ilgili olarak, ; "Sağlığım gayet yerinde" ifadelerini kullandı.