Bülent Şakrak ile Burcu Kirman aşkı kısa sürdü!

31 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:31

Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan Bülent Şakrak ile aynı dizide rol alan Burcu Kirman çiftinin aşkı kısa sürdü. Yılın ilk gününde aşklarını duyuran çift, birbirini takipten çıktı.

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra Esra Akpınar ile ilişkisini paylaşan Bülent Şakrak, yılbaşının ilk gününde ise oyuncu aşkı Burcu Kirman ile karesini sosyal medyadan paylaştı. Ancak oyuncu çiftin aşkı kısa sürdü.

OYUNCU ÇİFTİN AŞKI KISA SÜRDÜ

Kınalı Kar, Küçük Kadınlar, Yılan Hikayesi ve Ayrılsak da Beraberiz gibi yapımlarda rol alan Bülent Şakrak, yeni yılın ilk gününde oyuncu aşkı Burcu Kirman ile karesini paylaşarak, "2025'e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" notunu düşmüştü.

İkilinin aşkını ilan etmesi üzerine çiftin arasındaki yaş farkı da tepki toplamıştı. Burcu Kirman 1999 doğumlu, Bülent Şakrak ise 1977 doğumlu. İki oyuncunun arasındaki 22 yaş farkına takipçilerinden, "Aradaki yaş farkı çok", Kız 1999 doğumlu" gibi yorumlar yapıldı. Eleştirilere kulak asmayan Bülent Şakrak'ın mutluluğu yine kısa sürdü. Bülent Şakrak ile Burcu Kirman çiftinden ayrılık haberi geldi.