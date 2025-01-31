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Oyuncu ve şarkıcı Marianne Faithfull hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:33
Oyuncu ve şarkıcı Marianne Faithfull hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull 78 yaşında hayatını kaybetti. The Rolling Stones'un vokalistliğini üstlenen Marianne Faithfull, sayısız filmde de rol aldı.

1960'larda hit single'ı "As Tears Go By" ile popülerlik kazanan oyuncu ve şarkıcı  Marianne Faithfull İngiltere'de hayatını kaybetti. 78 yaşındaki ünlü isim Marianne Faithfull son zamanlarda anoreksia ve bağımlılıkla mücadele etti. 

MARIANNE FAITHFULL HAYATINI KAYBETTİ 

"As Tears Go By" şarkısıyla büyük popülerlik kazanan İngiliz oyuncu ve şarkıcı Marianne Faithfull, Popülaritesini o yıllarda basrolde yer aldığı "I'll Never Forget What's'is name", "The Girl on a Motorcycle" ve "Hamlet" filmleriyle de devam ettirdi. Uzun yıllar sağlık problemleriyle mücadele eden Marianne Faithfull 78 yaşında ailesinin yanında hayatını kaybetti. 

Oyuncu ve şarkıcı Marianne Faithfull hayatını kaybetti - 1. Resim

1970'lerde anoreksia ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü isim kendine özgü sesiyle dikkat çeken Faithfull'un daha önce melodik ve yüksek kayıtlı vokalleri 70'lerde şiddetli larenjitten etkilendi.  

MARIANNE FAITHFULL KİMDİR?

Sıkça Sorulan Sorular
29 Aralık 1946 doğumlu Marianne Faithfull, 1960’lı yıllarda As Tears Go By şarkısıyla popülerlik kazandı. İlk albümü Marianne Faithfull (1965) (Come My Way albümüyle aynı anda yayınlandı) ticari bir başarıydı ve ardından Decca Records'ta bir dizi albüm yayınlandı. Ancak popülaritesi, 1970'lerde kişisel sorunların gölgesinde kaldı. Bu süre zarfında anoreksik, evsiz ve bağımlıydı.i

Kaynak: tgrthaber.com

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