Burak Bulut'un aşk hayatında yeni bir sayfa açıldı! Eda Sakız ile yaşadığı ayrılığın ardından adı yeni bir ilişkiyle anılan ünlü şarkıcı, bu kez Gül Taşkaya ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşım, kısa sürede magazin meraklılarının ilgisini çekti. Ancak takipçilerin gözünden kaçmayan bir ayrıntı vardı. Burak Bulut'un yeni sevgilisi Gül Taşkaya, eski eşi Eda Sakız'a benzetildi. Peki, Burak Bulut'un yeni sevgilisi Gül Taşkaya kimdir? Eda Sakız ile gerçekten benziyorlar mı?

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HABERİN ÖZETİ Burak Bulut yeni sevgilisi Gül Taşkaya ile paylaşım yaptı! Görenler eski karısı Eda Sakız sandı Ünlü şarkıcı Burak Bulut'un, eski eşi Eda Sakız'dan ayrıldıktan sonra adı yeni sevgilisi Gül Taşkaya ile anılmaya başlandı ve Taşkaya'nın Sakız'a benzetilmesi magazin gündeminde yer aldı. Burak Bulut, Eda Sakız ile ayrılığının ardından Gül Taşkaya ile bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşım sonrası Gül Taşkaya, Burak Bulut'un eski eşi Eda Sakız'a benzetildi. Takipçiler, iki isim arasındaki benzerlik konusunda farklı yorumlar yaptı. Gül Taşkaya'nın kim olduğu, yaşı ve mesleği hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BURAK BULUT’UN YENİ SEVGİLİSİ ESKİ EŞİNE BENZETİLDİ

Burak Bulut, Eda Sakız ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi Gül Taşkaya ile yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımı gören takipçilerin gözünden ise kaçmayan bir ayrıntı oldu. Burak Bulut'un yeni sevgilisi Gül Taşkaya, eski eşi Eda Sakız'a benzetildi.

İki isim arasındaki benzerlik sosyal medyada merak konusu olurken, kullanıcılar fotoğrafları karşılaştırmaya başladı. Özellikle yüz hatları ve genel görünümleri üzerinden yapılan yorumlar, yeni paylaşımın önüne geçti.

Bazı kullanıcılar “Gerçekten çok benziyor, ikiz gibi.” yorumları yaparken diğer kullanıcılar “Ne alaka, hiç de benzemiyor. Burak Bulut mutlu olsun yeter.” sözlerini yazdı.

BURAK BULUT'UN YENİ SEVGİLİSİ GÜL TAŞKAYA KİMDİR?

Burak Bulut'un yeni sevgilisi olduğu iddiasıyla gündeme gelen Gül Taşkaya’nın hayatı merak ediliyor. Peki, Gül Taşkaya kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Gül Taşkaya'nın hayatı, mesleği, eğitim durumu ve özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

Bu nedenle genç kadının biyografisi hakkında kesin ifadeler kullanmak mümkün değildir. Burak Bulut ile ilişkisine dair gündem de şimdilik sosyal medya paylaşımları üzerinden şekilleniyor.