Ünlü oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak, mutluluklarını taçlandırmaya devam ediyor. Karadağ'da evlenen ikili, sürpriz bir törenle dünyaevine girmiş ve nikahlarını Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıymıştır. 2024 yılında evlenen çift, 2025 yılında Kaan Aslan ismini verdikleri ilk bebeklerini kucaklarına almışlardı. Şimdi de minik Kaan'a bir kız kardeş geliyor. Burak Çelik 2. kez baba olurken, bebeğin cinsiyetinin de kız olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Burak Çelik ikinci kez baba oluyor! Yeraltı'nın Volkan'ına bu kez kız bebek geliyor Oyuncu Burak Çelik, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor ve bu kez bir kız bebek bekliyor. Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak'ın ikinci bebekleri yolda. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Çiftin ilk çocukları Kaan Aslan 2025 yılında dünyaya gelmişti. Burak Çelik, 'Yeraltı' dizisinde Volkan karakterini canlandırıyor.

BURAK ÇELİK İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR!

Yeraltı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Burak Çelik, oynadığı Volkan rolüyle herkesin beğenisini kazanmış durumda.

2024 Aralık ayında Karadağ'da düzenlenen sade ve romantik bir törenle menajeri Ece Bayrak ile evlenen Çelik, 2. defa baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk çocukları Kaan Aslan'ı 8 Ağustos 2025 tarihinde kucağına alan Çelik, oğullarının ilk doğum gününü de 'Hayatımın en güzel günü' notuyla paylaşmıştı.

2025 yılında ise katıldıkları bir tiyatro galasında ikinci bebek sinyali veren başarılı oyuncu, 'Oğlumuz Kaan Aslan bizi çok mutlu etti. İkinci bebek de kısmet olur belki' diyerek takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Burak Çelik'ten ikinci bebek müjdesi ise gecikmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik 2. defa baba oluyor.

YERALTI'NIN VOLKAN'INA BU KEZ KIZ BEBEK GELİYOR

Ekranlarda sert mizacı ve karizmasıyla tanınan Burak Çelik, özel hayatında yaşadığı sevindirici bir haberle gündemde. Eşi Ece Bayrak'la mutlu bir evlilik hayatı olan Burak Çelik, ilk oğlu Kaan Aslan'ın ardından ikinci bebeğinin müjdesini verdi. Sert rollerin aranan yüzü olan Burak Çelik, şimdi de bir kız babası olmanın tatlı telaşını yaşıyor.

YERALTI DİZİSİ VOLKAN'INA BEĞENİ YAĞIYOR

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde olduğu ve NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yeraltı'nda Volkan rolünü üstlenen Burak Çelik, diziye 8. bölüm itibarıyla dahil olmuştu.

Hikayeye dahil olmasıyla tüm dengeleri altüst eden Çelik, daha önce rol aldığı Hudutsuz Sevda'daki performansıyla da büyük beğeni toplamıştı.