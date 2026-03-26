Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Cennetin Çocukları’nda yaprak dökümü sonrası yeni başroller bir arada! Ekranların sevilen dizisinde yeni dönem başlıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Ciddi ayrılıkların meydana geldiği Cennetin Çocukları’nda yeni başroller, Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’dan partner fotoğrafı geldi. Artık Cennetin Çocukları dizisinde yeni dönem başlıyor.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 15:18

Ekranların sevilen dizisi , ciddi ayrılıkların ardından gündem olmaya devam ediyor. Adeta yaprak dökümün meydana geldiği Cennetin Çocukları’nın yeni başrol oyuncuları Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’dan ilk partner fotoğrafı geldi. ekranlarının yoğun ilgi ile izlenen Cennetin Çocukları’nda artık yeni dönem başlıyor.

HABERİN ÖZETİ

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, birçok ayrılık sonrası Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'ı yeni başroller olarak kadrosuna kattı.
Dizide İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde itirafı sonrası kadrodan çıkarılmasıyla yeni başrol arayışına girildi.
Daha önce Alperen Duymaz ile anlaşma sağlansa da iki taraflı anlaşmazlık sonucu bu durum gerçekleşmedi.
Senaryoda da değişiklikler yapılarak 5 oyuncunun ayrılmasıyla Buse Meral kadın başrol oyuncusu oldu.
Yeni başroller Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'ın ilk partner fotoğrafı paylaşıldı.
Cennetin Çocukları, yeni kadrosu ve senaryosuyla 30 Mart 2026 Pazartesi akşamı TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.
CENNETİN ÇOCUKLARI’NDA YAPRAK DÖKÜMÜ SONRASI YENİ BAŞROLLER BİR ARADA!

TRT 1 ‘in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, uzun zamandır gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Haftalardır oyuncularıyla adeta yaprak dökümünün meydana geldiği Cennetin Çocukları, yeni başrol oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekti.

Pazartesi akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen dizisi Cennetin Çocukları’nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından kadrodan çıkarılmış, dizi için yeni bir başrol oyuncusu arayışına girilmişti.

Onedio’nun haberine göre, İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkarılmasıyla birlikte Alperen Duymaz’la ilk etap da anlaşma sağlayan Cennetin Çocukları dizisi, iki taraflı anlaşmazlık sonucu tekrardan başrol oyuncusu arayışına girmişti. Ayrıca dizi de büyük bir değişikliğe gidilerek senaryoda da değişimler olmuştu.

Tüm bunların olmasıyla birlikte başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrolü olmuştu. Değişen senaryoya ile 5 oyuncunun da ayrılmasıyla kadın başrol oyuncusu da Buse Meral oldu.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrolleri olan Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, hayranları sevindirecek ilk fotoğraf karesiyle gündem oldular. Yeni başroller bir arada yer alarak, ilk partner karesiyle dikkatleri üzerlerine çektiler.

EKRANLARIN SEVİLEN DİZİSİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları’nda yeni dönem başlıyor. 5 oyuncunun ayrılmasının ardından yeni senaryo ve yeni oyuncularla pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’ın başrol olmasının ardından Cennetin Çocukları yeni kadrosu ve senaryosuyla 30 Mart 2026 Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İzleyicinin merakla beklediği yeni Cennetin Çocukları, şimdiden dikkatle takip ediliyor.

