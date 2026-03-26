Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Daha 17 dizisinin kadrosu tamamlandı! Daha 17 dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon işlerinden biri olacak olan Daha 17 dizisi, hazırlıklarına devam ediyor. Genç isimlerin yer aldığı Daha 17, oyuncu kadrosunu tamamladı. Peki, Daha 17 dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 14:14

Ekranların yeni dizisi Daha 17, hazırlılarını tamamladı. Genç isimlerin yer aldığı Daha 17 dizisi için geri sayım başladı. Pastel Film imzalı projenin çekim takvimi merakla beklenirken oyuncu kadrosunun tamamlanmasıyla Daha 17 dizisinin oyuncuları da merak edildi. Peki, Daha 17 dizisi oyuncuları kimler? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Pastel Film imzalı yeni gençlik dizisi Daha 17, hazırlıklarını tamamlayarak okuma provasıyla sete çıkıyor.
Daha 17 dizisinin konusu, 17 yaşındaki Aras'ın kardeşine ulaşma yolculuğu ve Akkaya ailesiyle kesişen yolları üzerine odaklanıyor.
Oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Çağan Efe Ak, Helin Elveren, Ceren Ayruk ve Ata Yaşat gibi isimler yer alıyor.
Dizinin kadrosuna son olarak Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Güneş Hayat, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Batuhan Mora, Efe Musa Yurdagelen ve Ahmet Can Özer katıldı.
Daha 17 dizisi, cumartesi günü İstanbul'da yapılacak okuma provası sonrası sete çıkacak.
DAHA 17 DİZİSİNİN KADROSU TAMAMLANDI!

ekranlarının yeni sezonda ekranlarda yayınlanacak olan Daha 17 dizisi, hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle de yaz sezonunda ekranlarda olacağı tahmin edilen Daha 17, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizinin merkezinde daha 17 yaşındaki Aras’ın yaşam öyküsü ve geçmişine dair arayışı yer alıyor. Genellikle de yurtlarda büyüyen ve yaşına göre olgun davranan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Aras, uzun süredir izini sürdürdüğü kardeşine ulaşmak amacıyla bir yolculuğa çıkar.

Bodrum’dan İstanbul’da uzanan yolculuğunun sonunda İstanbul’da önde gelen ailelerden biri olan Akkaya ailesiyle yollarını kesişir. Hikaye, Aras’ın Leyla ile tanışmasının ardından, aile ilişkileri, bireysel arayışları ve geçmişle yüzleşmesinin ana konuları Daha 17 dizisinin izleyicisiyle buluşacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ekranların yeni dizisi olacak olan Daha 17, cumartesi günü İstanbul’da yapılacak okuma provası sonucu sete çıkacak. Pastel Film’in imzasıyla yayınlanacak olan gençlik dizisi oyuncu kadrosunu tamamladı.

DAHA 17 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların gençlik dizisi olarak izleyiciyi heyecanlandıran Daha 17 dizisi, oyuncu kadrosunu tamamladı. Birsen Altuntaş’ın haberine, Cumartesi günü sete çıkacak olan Daha 17 dizisi okuma provasını bugün yapacak.

Konusu ile dikkatleri üzerine çeken Daha 17, başarılı oyuncularıyla da sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olacak gibi görünüyor. Okuma provasının yapılacağı Daha 17 dizisinde Nesrin Cavadzade (Şebnem), Armağan Oğuz (Hakan), Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek (Nuray) gibi isimler yer alıyor.

Güçlü isimlerin dışında genç yetenekler, Çağan Efe Ak (Aras), Helin Elveren (Deniz) Ceren Ayruk (Leyla) ve Ata Yaşat (Teoman) gibi oyuncular oynayacak. dizinin son olarak oyuncu kadrosuna Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Güneş Hayat, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Batuhan Mora, Efe Musa Yurdagelen ve Ahmet Can Özer katıldı.

ETİKETLER
#kanal d
#Oyuncu Kadrosu
#Daha 17
#Pastel Film
#Gençlik Dizisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.