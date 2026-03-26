Daha 17 dizisinin kadrosu tamamlandı! Daha 17 dizisi oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Daha 17, hazırlılarını tamamladı. Genç isimlerin yer aldığı Daha 17 dizisi için geri sayım başladı. Pastel Film imzalı projenin çekim takvimi merakla beklenirken oyuncu kadrosunun tamamlanmasıyla Daha 17 dizisinin oyuncuları da merak edildi. Peki, Daha 17 dizisi oyuncuları kimler? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Kanal D ekranlarının yeni sezonda ekranlarda yayınlanacak olan Daha 17 dizisi, hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle de yaz sezonunda ekranlarda olacağı tahmin edilen Daha 17, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizinin merkezinde daha 17 yaşındaki Aras’ın yaşam öyküsü ve geçmişine dair arayışı yer alıyor. Genellikle de yurtlarda büyüyen ve yaşına göre olgun davranan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Aras, uzun süredir izini sürdürdüğü kardeşine ulaşmak amacıyla bir yolculuğa çıkar.

Bodrum’dan İstanbul’da uzanan yolculuğunun sonunda İstanbul’da önde gelen ailelerden biri olan Akkaya ailesiyle yollarını kesişir. Hikaye, Aras’ın Leyla ile tanışmasının ardından, aile ilişkileri, bireysel arayışları ve geçmişle yüzleşmesinin ana konuları Daha 17 dizisinin izleyicisiyle buluşacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ekranların yeni dizisi olacak olan Daha 17, cumartesi günü İstanbul’da yapılacak okuma provası sonucu sete çıkacak. Pastel Film’in imzasıyla yayınlanacak olan gençlik dizisi oyuncu kadrosunu tamamladı.

DAHA 17 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların gençlik dizisi olarak izleyiciyi heyecanlandıran Daha 17 dizisi, oyuncu kadrosunu tamamladı. Birsen Altuntaş’ın haberine, Cumartesi günü sete çıkacak olan Daha 17 dizisi okuma provasını bugün yapacak.

Konusu ile dikkatleri üzerine çeken Daha 17, başarılı oyuncularıyla da sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olacak gibi görünüyor. Okuma provasının yapılacağı Daha 17 dizisinde Nesrin Cavadzade (Şebnem), Armağan Oğuz (Hakan), Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek (Nuray) gibi isimler yer alıyor.

Güçlü isimlerin dışında genç yetenekler, Çağan Efe Ak (Aras), Helin Elveren (Deniz) Ceren Ayruk (Leyla) ve Ata Yaşat (Teoman) gibi oyuncular oynayacak. dizinin son olarak oyuncu kadrosuna Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Güneş Hayat, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Batuhan Mora, Efe Musa Yurdagelen ve Ahmet Can Özer katıldı.