Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ersin Arıcı Operasyon Alesta dizisinde! Sahtekarlar’ın ardından bomba proje

Ünlü oyuncu Ersin Arıcı TRT’nin tabii platformunda yayınlanacak olan Operasyon Alesta, dizisine dahil oldu. En son Sahtekarlar dizisi ile ekranlara gelen Ersin Arıcı’dan bomba bir proje geliyor. Şimdiden merakla bekliyor. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 11:26

Başarılı oyuncu Ersin Arıcı, NOW TV de yayınlanan Sahtekarlar dizisinin final yapmasının ardından bomba bir projeyle geri dönüyor. ’nin yeni dizisi olacak olan Operasyon Alesta, ile ekranlara geri dönüyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatler üzerine çeken Operasyon Alesta dizisine dahil olan Ersin Arıcı Tim Komutanı Murat Yüzbaşı olarak ekranlara gelecek. İşte detaylar…

ERSİN ARICI OPERASYON ALESTA DİZİSİNDE!

TRT tabii ekranlarının merakla beklediği Operasyon Alesta, başarılı kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Hazırlıklarına tam gaz devam eden Operasyon Alesta dizisi yeni bir isimle anlaştı. En son Sahtekarlar’la ekranlara gelen Ersin Arıcı, yeni dizisiyle tabii’de yer alacak.

Hazırlıkları tam gaz devam eden Operasyon Alesta, başarılı oyuncularının yanı sıra güçlü konusuyla da ekranlara damga vuracak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı dizinin kadrosuna dahil olan Ersin Arıcı, Tim komutanı Murat Yüzbaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

On bölümlük dizi de yer alacak olan Ersin Arıcı, en son ekranlara Sahtekarlar dizisi ile gelmişti. Sahtekarlar dizisinin ardından bomba bir şekilde ekranlara geri dönüyor. Merakla beklenen Operasyon Alesta, şimdilerde nasıl bir yapım olacak araştırılıyor.

SAHTEKARLAR’IN ARDINDAN BOMBA PROJE

Sahtekarlar dizisinin ardından ekranlara bomba bir projeyle geri dönen Ersin Arıcı, Yunus Ozan Korkut’un yönetmenliğiyle ekranlara geliyor. On bölümlük dizinin kadrosunda başarılı oyuncu Ersin Arıca da katılmasıyla dizi de güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Ersin Arıcı, ‘Tim Komutanı Murat Yüzbaşı’ karakteriyle ekranlara gelecek. Dizi de ki başarılı oyuncular dikkat çekerken başarılı konusuyla da ekranlara damga vuracak. Operasyon Alesta Nisan ayında sete çıkacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Deniz Kurmay Albay Levent Yıldırım’ı Cem Bender, SAT komandosu Arda Boran’ı Onur Seyit Yaran, TRT World’ün kıdemli muhabiri Nehir Bozdoğan’ı Meltem Akçöl, “Julian”ı Fırat Çelik ve “Isabelle”yi Denise Capezza ve Beren Varnalı’yı Yüsra Geyik gibi isimlerde yer almaktadır.

Şimdiden merakla beklenen Operasyon Alesta dizisi ekranlara damga vuracak gibi görünüyor. Çünkü başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.