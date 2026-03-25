Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor! 14 yıl aradan sonra devam filmi geliyor

Yüzüklerin Efendisi serisinin yönetmeni Peter Jackson, 14 yıl aranın ardından serisinin devam filminin geleceğini duyurdu. 2027 tarihinde gösterime girmesi beklenen The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisinin son filminin adı ise Yüzüklerin Efendisi: Geçmişin Gölgeleri oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 15:24

Başrolünde Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen ve Liv Tyler'ın yer aldığı serisinin ilk filmi 2001 yılında vizyona girdi. Üçlemenin devam filmi ise 2027 yılında vizyona girecek.

0:00 113

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SERİSİNİN DEVAM FİLMİ GELİYOR

Jackson, ayrıca “Shadows of the Past” adlı başka bir Yüzüklerin Efendisi filmi üzerinde çalışıldığını da doğruladı. Projenin geliştirilmesinde Stephen Colbert’in aktif rol aldığı açıklandı. Film, The Lord of the Rings kitaplarının başında yer alan ancak önceki filmlerde yer verilmeyen bölümlerden esinlenecek.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ FİLMİNİN KONUSU BELLİ OLDU

Senaryosu, serinin deneyimli ismi Philippa Boyens ile birlikte geliştirilen yapım, Frodo’nun Orta Dünya’dan ayrılmasının ardından geçen yılları ele alacak. Hikâyede Sam, Merry ve Pippin’in geçmişe uzanan anlatıları ile Sam’in kızı Elanor’un keşfettiği bir sır etrafında gelişen olaylar anlatılacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SERİSİNİN FİLMLERİ

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (İngilizce: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin birinci filmidir ve 2001 yılında gösterime girmiştir. J. R. R. Tolkien'in aynı adlı fantezi roman üçlemesinin birinci kitabından uyarlanmış olan film, üçlemenin sırasıyla diğer iki filmi olan İki Kule ve Kralın Dönüşü filmleri ile eşzamanlı olarak, Yeni Zelanda'da çekilmiştir.

Kültürel ve sinematik etkisi

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, hem gişe başarısı hem de eleştirmen beğenisiyle tarihe geçmiştir. The Return of the King, kazandığı 11 Oscar ile tüm zamanların en çok ödül alan filmlerinden biri haline geldi. Yeni Zelanda sinemasını küresel ölçekte tanıtmış ve fantezi türüne kalıcı bir miras bırakmıştır.

Yüzüklerin Efendisi Serisinin Filmleri
Film AdıYüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
YönetmenPeter Jackson
Gösterim Yılı2001
UyarlamaJ. R. R. Tolkien'in aynı adlı fantezi roman üçlemesinin birinci kitabı
Çekildiği YerYeni Zelanda
Çekim SüreciÜçlemenin diğer filmleri (İki Kule ve Kralın Dönüşü) ile eşzamanlı
Kültürel ve Sinematik Etkisi
ETİKETLER
#yüzüklerin efendisi
#Yeni Film
#Peter Jackson
#Philippa Boyens
#Orta Dünya
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.