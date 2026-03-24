İsmail Hacıoğlu yerine gelen Burak Serdar Şanal’ın sahnesi eleştirildi! Cennetin Çocukları 26. Bölüm fragmanına tepki yağdı!

Cennetin Çocukları dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicilerden büyük ilgi görürken eleştirileri de beraberinde getirdi. Dizide İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelen Burak Serdar Şanal’ın sahneleri özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı takipçiler oyuncunun sahnelerini beğenmezken, bazıları ise karakter değişikliğinin diziyi nasıl etkileyeceğini yorumladı. Fragman, izleyicilerin fragman üzerinden performans ve karakter uyumu üzerine yoğun tartışmalar yapmasına neden oldu. Tepkiler kısa sürede sosyal medyada trendler arasına girdi.

İSMAİL HACIOĞLU YERİNİ BURAK SERDAR ŞANAL’A BIRAKTI

Cennetin Çocukları dizisinin başrollerinde yer alan İsmail Hacıoğlu’nun diziye veda etmesi izleyici kitlesini derinden üzdü. Dizinin fan kitlesi tarafından İskender karakterinin ayrılması ve yerine öldüğü düşünülen ikizi Kamil’in yeniden gelmesi tepkilere neden oldu.

İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları 25. Bölümde yanarak ölmüştü. Seyirciler, İskender karakterinin yüzünü değiştirilerek yeni birinin getirilmesi ya da Kamil’in hayatta olduğunun haberinin gelmesiyle devam edecek hikayenin eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

İSMAİL HACIOĞLU’NUN VEDASINA İZLEYİCİDEN TEPKİ GELDİ

Cennetin Çocukları 26. Bölüm fragmanının yayınlanmasıyla sosyal medyada dizi ekibine tepki yağdı. İsmail Hacıoğlu yerine gelen Burak Serdar Şanal’ın sahnelerini beğenmediklerini dile getirdiler.

Kullanıcılar, “ İsmail Hacıoğlu bir kaç bölümdür oynuyor niye çıkarılıyor zaten mesele unutuldu gitti”, ” İskender ben Kamil değilim dediğinde sen kamilsin diyorlardı şimdi Kamil ben kamilim deyince değilsin diyorlar o sahneye güzel gönderme olmuş ama biz iskenderi çok özleyecez büyük İskenderin hikayesi bizi diziye çekmişti” sözleriyle tepkilerini ifade ettiler.

CENNETİN ÇOCUKLARI 26. BÖLÜM KAMİL GERİ DÖNÜYOR

Cennetin Çocukları 26. Bölümde İskender’in ölümünün ardından Kamil’in yaşadığı olay sonucunda başında bir mermi ile hayata tutunduğu ve uzun bir aradan sonra uykusundan uyanarak memleketine geri dönüyor. Kamil’in gelişine tüm köy halkı şok oluyor. Kimse onun Kamil olduğuna inanmayacak. Kardeşinin ölüm haberi ile yüzleşecek.