Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

İsmail Hacıoğlu yerine gelen Burak Serdar Şanal’ın sahnesi eleştirildi! Cennetin Çocukları 26. Bölüm fragmanına tepki yağdı!

Cennetin Çocukları dizisinin 26. bölüm fragmanı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelen Burak Serdar Şanal’ın sahneleri izleyicilerden eleştiri aldı. Fragmanın bazı sahneleri izleyiciler tarafından beğenilmezken, oyuncunun performansı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Hayranlar, karakter değişikliğinin Burak Serdar Şanal’ın rolle uyumadığını ve İsmail Hacıoğlu’nun geri gelmesini istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 22:23

dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicilerden büyük ilgi görürken eleştirileri de beraberinde getirdi. Dizide İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelen Burak Serdar Şanal’ın sahneleri özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı takipçiler oyuncunun sahnelerini beğenmezken, bazıları ise karakter değişikliğinin diziyi nasıl etkileyeceğini yorumladı. Fragman, izleyicilerin fragman üzerinden performans ve karakter uyumu üzerine yoğun tartışmalar yapmasına neden oldu. Tepkiler kısa sürede sosyal medyada trendler arasına girdi.

İSMAİL HACIOĞLU YERİNİ BURAK SERDAR ŞANAL’A BIRAKTI

Cennetin Çocukları dizisinin başrollerinde yer alan ’nun diziye veda etmesi izleyici kitlesini derinden üzdü. Dizinin fan kitlesi tarafından İskender karakterinin ayrılması ve yerine öldüğü düşünülen ikizi Kamil’in yeniden gelmesi tepkilere neden oldu.

İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları 25. Bölümde yanarak ölmüştü. Seyirciler, İskender karakterinin yüzünü değiştirilerek yeni birinin getirilmesi ya da Kamil’in hayatta olduğunun haberinin gelmesiyle devam edecek hikayenin eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

İSMAİL HACIOĞLU’NUN VEDASINA İZLEYİCİDEN TEPKİ GELDİ

Cennetin Çocukları 26. Bölüm fragmanının yayınlanmasıyla sosyal medyada dizi ekibine tepki yağdı. İsmail Hacıoğlu yerine gelen Burak Serdar Şanal’ın sahnelerini beğenmediklerini dile getirdiler.

Kullanıcılar, “ İsmail Hacıoğlu bir kaç bölümdür oynuyor niye çıkarılıyor zaten mesele unutuldu gitti”, ” İskender ben Kamil değilim dediğinde sen kamilsin diyorlardı şimdi Kamil ben kamilim deyince değilsin diyorlar o sahneye güzel gönderme olmuş ama biz iskenderi çok özleyecez büyük İskenderin hikayesi bizi diziye çekmişti” sözleriyle tepkilerini ifade ettiler.

CENNETİN ÇOCUKLARI 26. BÖLÜM KAMİL GERİ DÖNÜYOR

Cennetin Çocukları 26. Bölümde İskender’in ölümünün ardından Kamil’in yaşadığı olay sonucunda başında bir mermi ile hayata tutunduğu ve uzun bir aradan sonra uykusundan uyanarak memleketine geri dönüyor. Kamil’in gelişine tüm köy halkı şok oluyor. Kimse onun Kamil olduğuna inanmayacak. Kardeşinin ölüm haberi ile yüzleşecek.

ETİKETLER
#İsmail Hacıoğlu
#Dizi Fragmanı
#Oyuncu Değişikliği
#Cennetin Çocukları
#Burak Serdar Şanal
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.