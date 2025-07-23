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 | Dilek Ulusan

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a tamamen resti çekti! Paylaşımı hayranlarını bile şaşırttı

Önümüzdeki sezon hazırlıkları başlayan Kuruluş Osman dizisinde kriz çıktı. İddialara göre; yapımcıyla haftalık ücreti konusunda anlaşamayan Burak Özçivit sözleşmesini feshetti. Yaşanan açıklamayla Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını doğrulayan Burak Özçivit, tamamen resti çekti ve dizis için yıllardır uzattığı sakallarını kesti.

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Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a tamamen resti çekti! Paylaşımı hayranlarını bile şaşırttı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:24

, 6 sezondur yer aldığı dizisinden ayrıldı. İddialara göre; Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istemesi yapımcıyla arasının açılmasına neden oldu. Burak Özçivit ayrılığı doğrularken, yeni imajı da dikkat çekti.

BURAK ÖZÇİVİT KURULUŞ OSMAN DİZİSİ İÇİN UZATTIĞI SAKALLARINI KESTİ

Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını doğrulayan Burak Özçivit, yıllardır uzattığını sakallarını da kesti. Sosyal medyada "Acaba Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a geri döner mi?" soruları yer alırken, oyuncu bu hamlesiyle Kuruluş Osman ile tüm bağlarını kopardı.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a tamamen resti çekti! Paylaşımı hayranlarını bile şaşırttı

Kuruluş Osman'dan ayrılacağı haberleri hakkında konuşan Burak Özçivit, "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı oluşturmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere." dedi.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a tamamen resti çekti! Paylaşımı hayranlarını bile şaşırttı


BURAK ÖZÇİVİT BÖLÜM BAŞI NE KADAR KAZANIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İddialara göre Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı. Bu gelişmelerin ardından taraflar bugün sosyal medyadan karşılıklı takibi bıraktı.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a tamamen resti çekti! Paylaşımı hayranlarını bile şaşırttı

MERT YAZICIOĞLU, KURULUŞ OSMAN'A MI GELECEK?

Kulaktan kulağa yayılan diğer kulis bilgilerine göre; ilk bölümünde Osman Bey’in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde… Daha önce Emre Bey’in oynadığı Orhan beyi yeni sezonda kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan yeni sezonda hem ana akıma, hem dijitale proje hazırlayan yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla da görüştüğü de konuşuluyor.

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ETİKETLER
#burak özçivit
#ayrılık
#kuruluş osman
#oyuncular
#diziler
#Ücret İddiaları
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