Burak Sağyaşar Bolu Kartalkaya yangınında aldığı acı haberi paylaştı

23 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:27

Burak Sağyaşar, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 79 vatandaşımıza başsağlığı dilerken, yangın faciasında ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın felakete sebep oldu. Feci yangında 78 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekip arkadaşları ve kızının da çıkan yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

BURAK SAĞYAŞAR ACI HABERİ PAYLAŞTI

Oyunculuğu bırakarak yapımcı olan Burak Sağyaşar, ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın da Bolu Kartalkaya faciasında hayatını kaybettiğini belirterek, "Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın felaketinde, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz." dedi.

Oyuncu Naz Elmas da Feray Kanbolat ile daha önce 'Karadut' adlı dizide çalıştığını belirterek, "Sevgilisi iş arkadaşımız Feray Kanbolat'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Sevenlerine ve yangında tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza baş sağlığı dilerim" dedi.

Zuhal Topal da kızının sınıf arkadaşının da çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirterek, "Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allahım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle!. Hepimizin başı sağ olsun.." dedi.