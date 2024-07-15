Burcu Biricik doğum yaptı, kızının ismi belli oldu

15 Temmuz 2024 18:19 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:25

2016 yılında hayatlarını birleştiren Burcu Biricik ile Emre Yetkin çifti bugün bebeklerini kucağına aldı. Hamilelik sürecini evinde geçiren 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik'in doğum yaptığı öğrenildi.

Bebeğini İstanbul'da dünyaya getiren oyuncu kızına Luna adını verdi.

Biricik ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten henüz bir paylaşım gelmedi.

Geçtiğimiz hafta Zeynep Bastık konserine giden Burcu Biricik hamilelik süreciyle ilgili "Herhalde buradan doğuma giderim diye düşünüyorum. Zeynep'in konserine çok gelmek istiyordum, bugün kaçıramazdım o yüzden geldim. Hamilelik iyi geçti, keyifliydi. Ama son haftalar sıkıntı... Hacıyatmaz gibi bir sağa yatıyorum bir sola yatıyorum. Sıcaklar basıyor, ayaklarım şişiyor. Olabilecek her şeyi yaşıyoruz ama tatlıyız" demişti.