Burcu Biricik bebeğinin ismini açıkladı! Anne olmak için gün sayıyor

05 May 2024 15:32 - Güncelleme : 05 May 2024 15:52

Bir dizinin daha fişi çekildi! Final için tarih belli oldu

Bir dizinin daha fişi çekildi! Final için tarih belli oldu

Reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin ardından ekranlara bir süre ara veren Burcu Biricik'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 2016 yılında evlendiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan başarılı oyuncu, şimdilerde anne olmak için gün saymaya başladı.

PASTADA İSİM SÜRPRİZİ

Annelik heyecanının yanı sıra geçtiğimiz günlerde yeni bir yaş alan güzel oyuncu, 35. yaş gününde doğacak bebeğinin adını da açıkladı.

Arkadaş çevresiyle doğum günü kutlaması yapan Burcu Biricik, beyaz bir elbise tercih etti, pastanın üzerinde ise kızının ismi yer aldı.

Sosyal medyadan paylaşım yaparak arkadaşlarına teşekkür eden Biricik'in kızının ismini Luna koyacağı ortaya çıktı.

Öte yandan kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, yakın arkadaşlarından gelen doğum günü mesajlarını takipçileriyle paylaştı.