Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Burcu Biricik bebeğinin ismini açıkladı! Anne olmak için gün sayıyor
05 May 2024 15:32 - Güncelleme : 05 May 2024 15:52

Burcu Biricik bebeğinin ismini açıkladı! Anne olmak için gün sayıyor

Burcu Biricik, doğacak kızının ismini açıkladı. Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan başarılı oyuncu, anne olmak için gün sayıyor. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com
Burcu Biricik bebeğinin ismini açıkladı! Anne olmak için gün sayıyor

Reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin ardından ekranlara bir süre ara veren Burcu Biricik'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 2016 yılında evlendiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan başarılı oyuncu, şimdilerde anne olmak için gün saymaya başladı.

Burcu Biricik bebeğinin ismini açıkladı! Anne olmak için gün sayıyor - 1. Resim

PASTADA İSİM SÜRPRİZİ

Annelik heyecanının yanı sıra geçtiğimiz günlerde yeni bir yaş alan güzel oyuncu, 35. yaş gününde doğacak bebeğinin adını da açıkladı. 

Arkadaş çevresiyle doğum günü kutlaması yapan Burcu Biricik, beyaz bir elbise tercih etti, pastanın üzerinde ise kızının ismi yer aldı.

Burcu Biricik bebeğinin ismini açıkladı! Anne olmak için gün sayıyor - 2. Resim

Sosyal medyadan paylaşım yaparak arkadaşlarına teşekkür eden Biricik'in kızının ismini Luna koyacağı ortaya çıktı. 

Burcu Biricik bebeğinin ismini açıkladı! Anne olmak için gün sayıyor - 3. Resim

Öte yandan kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, yakın arkadaşlarından gelen doğum günü mesajlarını takipçileriyle paylaştı. 

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...