Çocuklarda sık karşılaşılan el ayak hastalığı nedeniyle üç gündür mücadele ettiklerini dile getiren Burcu Kara, yaşadıkları gecenin ardından ilk kez rahat bir uyku uyuyabildiklerini ifade etti. Daha önce de oğlunun aynı hastalığı geçirdiğini ancak bu defa sürecin çok daha yorucu olduğunu belirten oyuncu, anne babaları hastalığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BURCU KARA: "BU SEFER ÇOK AĞIR GEÇTİ"

Sosyal medya hesabından yaşadıkları süreci paylaşan Burcu Kara, küçük oğlunun hastalığı nedeniyle zorlandıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk"

EBEVEYNLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN HASTALIK

Özellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda görülen el ayak hastalığı, bulaşıcı viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Genellikle ağız içinde yaralara, ellerde ve ayaklarda ise döküntülere neden oluyor.

Hastalığın belirtileri arasında ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve iştahsızlık da bulunuyor. Çocukların günlük yaşamını zorlaştırabilen bu enfeksiyonda belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor. Ebeveynlerin belirtileri takip etmesi ve gerektiğinde sağlık uzmanına başvurması önem taşıyor.

2016 YILINDA EVLENDİ, İKİ ERKEK ÇOCUK ANNESİ OLDU

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden iki erkek çocuk sahibi olan oyuncu, aile yaşamından kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Kara, geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Ali'nin doğum günü için yaptığı duygusal paylaşımla da dikkat çekmişti.

OĞLUNA DUYGUSAL SÖZLERLE SESLENMİŞTİ

Büyük oğlu Ali'nin bebeklik fotoğraflarını arşivinden çıkararak paylaşan Burcu Kara, ilk kez oğlunun doğum gününde fiziksel olarak yanında olamadığını belirtmişti.

Ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Ali'm. İlk kez bir doğum gününde senden bedenen ayrıyım. Ama her nefesimde sen varsın. Kalp ağrım, burun sızım. Bana sınırsız, koşulsuz sevmeyi öğreten can parçam. Varlığına binlerce şükür, iyi ki doğdun hepimizin şiir gözlüsü! Ayağına taş değmesin, o ağlamaların hep sevinçten olsun canım benim."

Anne olmanın kendisine kattığı duyguları sık sık dile getiren Kara'nın bu paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve güzel mesaj almıştı.