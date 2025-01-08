Burcu Özberk estetik iddialarına cevap verdi! İlk kez kilosunu açıkladı

08 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:54

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Burcu Özberk, estetik yaptırdığı haberleri yalanladı. "Sadece diş estetiğim var" diyen Burcu Özberk, kilosunu da ilk kez açıkladı.

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Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol alan Burcu Özberk katıldığı programda, estetiği olmadığını belirterek eski fotoğraflarıyla arasında 10 kilo olduğunu belirtti. İlk kez kilosunu da açıklayan Burcu Özberk, suratında yaptırdığı tel işlemi paylaştı.

BURCU ÖZBERK'TEN ESTETİK AÇIKLAMASI

Basında sürekli çıkan "Estetik yaptırdı" haberlerine sitem eden Burcu Özberk, "Estetik yaptırmadım. Bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar." dedi.

Estetik haberlerinin kilosuyla da ilgisi olduğunu belirten Burcu Özberk, "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten." dedi.

BURCU ÖZBERK, DİZİ SEKTÖRÜNE YÜKLENDİ

Uzun süredir ekranda olmayan Burcu Özberk, son olarak final yapan dizilerin oyunculara mal edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "İş tuttu tutmadı, reyting aldı almadı o benlik değil. Bizim ilgileneceğimiz bir şey değil. Her şey oyunculara yükleniyor. Dizi tutmadı yayından kaldırıldı sorumlu iki oyuncuya veriliyor. Masa gibi. Oyuncular bir ayağı. Yönetmenler bir ayağı. Senaryosu ve reji bir ayağı. Doğru zamanda doğru işin, doğru zamanda doğru insanlarla buluşması ne benim sorumluluğum ne de diğer oyuncu arkadaşlarımın sorumluluğu." dedi.