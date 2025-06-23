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 | Dilek Ulusan

Burcu Özberk'i küplere bindiren yorum!

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından gelen yorumla küplere bindi. 'kilo aldın' yorumları sonrası sinirlerine hakim olamayan Burcu Özberk, "Şaka gibi ama gerçek" diyerek cevap yazdı.

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Burcu Özberk'i küplere bindiren yorum!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 14:09

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Aslan Ailem ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Burcu Özberk, kendisine kilo aldığını söyleyen takipçisine cevap verdi. Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından, kendisine yönelik yapılan yoruma sinirlenen Burcu Özberk, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

BURCU ÖZBERK GELEN YORUMA ÖFKE KUSTU

Sosyal medya hesabından kendisine gelen yorumu paylaşan oyuncu Burcu Özberk, "Şaka gibi ama gerçek. Evet kilo aldım. Evet biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" dedi.

Burcu Özberk'i küplere bindiren yorum!

Nihal Candan'ın 23 kiloya düşmesinin ardından kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetmesinin ardından anoreksiya nervoza hastalığı tekrar gündem oldu. Kilo nedeniyle 30 yaşındaki Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesinin Burcu Özberk'e yapılan yorum da tepki topladı.

Burcu Özberk'i küplere bindiren yorum!
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Sıkça Sorulan Sorular

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?
11 Aralık 1989 Eskişehir doğumlu Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
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