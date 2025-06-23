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 | Dilek Ulusan

Ünlülerin yeni yatırım rotası! Oğuzhan Koç ve Kıvanç Tatlıtuğ ilk sırada yer aldı

Ünlü isimler yeni yatırım yöntemini buldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Zehra Güneş, İbrahim Kutluay gibi isimler yatırım yaptıkları saatlerini elden çıkarmaya başladı.

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Ünlülerin yeni yatırım rotası! Oğuzhan Koç ve Kıvanç Tatlıtuğ ilk sırada yer aldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 12:02

Ünlüler satın aldıkları milyonluk saatleri, artık yatırım aracı olarak görüyor. Dövize endeksli saatler, günden güne değer kazanıyor. En son Oğuzhan Koç, eski saatini 43 bin dolara (1 milyon 700 bin lira) satıp o parayı başka bir yatırım aracına yönlendirdi.

ÜNLÜLERİN SON YATIRIM GÖZDESİ

Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Zehra Güneş, İbrahim Kutluay, Faruk Sabancı, Burak Yılmaz ve İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu pek çok ünlü, yatırımlarını saatten yana kullanıyor. Tıpkı altın ya da döviz gibi sürekli değer kazanan saatler, yüzleri güldürüyor.

Ünlülerin yeni yatırım rotası! Oğuzhan Koç ve Kıvanç Tatlıtuğ ilk sırada yer aldı

Saat düşkünü ünlülerin başında ise Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Birçok markadan saati olan Kıvanç Tatlıtuğ, kazanç sağlamaya devam ediyor. O isimlerden biri olan Oğuzhan Koç ise geçtiğimiz günlerde saatini 1 milyon 700 bin liraya satıp elde ettiği kazancı başka bir yatırım aracına yöneltti.

Ünlülerin yeni yatırım rotası! Oğuzhan Koç ve Kıvanç Tatlıtuğ ilk sırada yer aldı
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