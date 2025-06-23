Nihal Candan'ın son mesajı ortaya çıktı! Bahar Candan detayı dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 23 kiloya düşmesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Nihal Candan, 21 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın son mesajı ortaya çıktı.

Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesini cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken, Nihal Candan'ın son attığı mesajdaki Bahar Candan sözleri yürek burktu.

NİHAL CANDAN'IN BAHAR MESAJI

Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan ve cezaevinden 39 kilo ile tahliye olan ünlü fenomen Nihal Candan, kısa süre önce 23 kiloya düşerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedaviye cevap vermeyen Nihal Candan hayatını kaybetti.

Bir magazin sayfası tarafından paylaşılan mesajlarda Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı. Nihal Candan'ın son attığı mesajda, "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..." dedi.