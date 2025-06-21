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 | Murat Makas

Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Levent'te düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Candan'ın cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 15:38

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Candan son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Anoreksiya hastalığı teşhisi konulan ve hastalık sonucu, ani kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı

23 kiloya kadar düşen ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 30 yaşındaki fenomen Nihal Candan dün akşam hayatını kaybetti. Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Candan’ın başta ailesi olmak üzere yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan ve cenazede ayakta durmakta zorlandı ve aile gözyaşlarına boğuldu. Levent’te öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Candan’ın cenazesi, defnedilmek üzere Kilyos mezarlığına götürüldü.

Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal fenomeni Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
ETİKETLER
#vefat
#cenaze töreni
#Nihal Candan
#sosyal-medya
#Anoreksiya
#Magazin
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