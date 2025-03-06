Burcu Özberk'in hayranlarını üzen haber! İngiltere'ye mi yerleşiyor?

Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam ve Afili Aşk gibi yapımlarda rol alan Burcu Özberk'in sık sık gittiği İngiltere'ye yerleşme kararı aldığı iddia edildi. Prens dizisiyle beğeni toplayan Burcu Özberk, Türkiye'den taşınacağı haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

Sosyal medya hesabında 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan Burcu Özberk, Prens dizisindeki rol arkadaşı Giray Altınok’un filmi Başka Bir Sen’in galasında soruları cevapladı. Londra'ya taşınacağı iddialarını yalanlayan oyuncu, açık kapı da bıraktı.

BURCU ÖZBERK TÜRKİYE'Yİ TERK Mİ EDİYOR?

Dil eğitimi için sık sık gittiği Londra'dan ev satın almayı düşündüğü iddia edilen Burcu Özberk iddialar hakkında ilk kez konuştu. Ev aldığı haberlerini yalanlayan Özberk, Şu anlık ev almadığını ancak ev almayı istediğini de sözlerine ekledi. Özberk, Londra’da geçirdiği zamanlardan da bahsetti.

“Londra’daki zamanlarım güzel geçti. Yazın da baya vakit geçirdim, tatil yaptım. Özlüyorum, tekrar gitmeyi düşünüyorum.” dedi. Sosyal medya hesabından sık sık Londra'da fotoğraf paylaşan oyuncu bu sebeple televizyondaki dizi projelerinde de yer almıyor. Paylaştığı karelerle kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan oyuncu, bazen aylarca İngiltere'de kalıyor.

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

11 Aralık 1989 Eskişehir doğumlu Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı[2] adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır