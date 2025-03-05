Demet Sağıroğlu'ndan Kayahan itirafı! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Solo kariyerine adım atmak istediğinde Kayahan’ın önce kendisini bırakmak istemediğini ve “Gidemezsin, yetersizsin” dediğini anlatan Sağıroğlu, yıllar sonra Kayahan ile nasıl barıştığını anlattı. O dönem Kayahan ile Demet Sağıroğlu'nun arasının açıldığı ve Kayahan'ın Sağıroğlu'na kırgın olduğu iddia edilmişti. Demet Sağıroğlu o dönem yaşananları Pembe Masa programında anlattı.

DEMET SAĞIROĞLU'NDAN KAYAHAN İTİRAFI

Demet Sağıroğlu, Kayahan ile Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne katılmak için arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları şarkıyı dinletmek için gittiklerinde tanışmış ve bu sayede Kayahan'ın dikkatini çekmiştir. 1989 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde ikinci olan Kayahan'ın "Melankoli" isimli şarkısında vokal yapmasıyla profesyonel müzik yaşamı başlamış ve uzun yıllar Kayahan'la çalışmıştır.

Solo kariyerine adım atmak istediğinde Kayahan’ın önce kendisini bırakmak istemediğini ve “Gidemezsin, yetersizsin” dediğini anlatan Sağıroğlu, buna rağmen sahneye çıkma kararı aldığını ve bazı müzisyen arkadaşlarının da kendisiyle geldiğini söyledi. İlk sahnesine çıktığında Kayahan’ın mekâna siyah çelenk yolladığını belirten sanatçı, yıllarca konuşmadıklarını ancak barıştıklarında Kayahan’ın kendisine, “Gel, sana şarkı vereceğim” dediğini ve normalde 40 bin dolara beste satan ünlü sanatçının kendisine ücretsiz şarkı verdiğini anlattı.