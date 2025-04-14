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 | Dilek Ulusan

Buse Terim apar topar ameliyata alındı!

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Ameliyat olduğunu duyuran Buse Terim son sağlık durumuyla ilgili de takipçileriyle paylaştı.

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Buse Terim apar topar ameliyata alındı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 17:29

2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı ile geçtiğimiz yıl boşanan 34 yaşındaki Buse Terim, son paylaşımıyla endişelendirdi. Boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olduğunu belirten Buse Terim,

BUSE TERİM AMELİYAT MASASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

34 yaşındaki Terim, sosyal medya hesabından ameliyat masasından paylaşım yaparak, "Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Buse Terim apar topar ameliyata alındı!

Son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Buse Terim, "Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum." dedi. Buse Terim'e birçok ünlü isim de geçmiş oldun dileklerini iletti.

Buse Terim apar topar ameliyata alındı!
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ETİKETLER
#sağlık durumu
#ameliyat
#Ünlüler
#Magazİn
#Buse Terim
#Boyun Fıtığı
#Magazin
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