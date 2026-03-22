Büşra Yalçı’ın Nagihan hakkında şok iddiası! Nagihan’ın Survivor 2026’da oyun performansı konuşuluyor

Survivor yarışmasına veda eden Büşra Yalçın, Survivor Panorama Hafta Sonu programında Nagihan hakkında bomba etkisi oluşturacak sözler söyledi. “Nagihan bizi seçmiyor, biz Nagihan’ı seçiyoruz.” itirafı, hem sosyal medyada hem de Survivor takipçileri arasında gündem oldu. Nagihan’ın Survivor 2026 yarışmasındaki sergilediği oyun performansı ve kimlerle oyuna çıktığına dair bilgiler paylaşıldı. Yalçın, açıklaması sonrasında sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

BÜŞRA YALÇIN “ NAGİHAN BİZİ SEÇMİYOR”

Nagihan Karadere’nin Survivor yarışması boyunca başarısız olduğu oyunlarda sinirlendiği ve oyunu bıraktığı iddiaları konuşuluyor. Survivor 2026’da sergilediği oyun performanslarında çıkardığı tartışmalar bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Survivor ada konseyinde gözleri yaşlı şekilde isyan ettiği anlarda Nagihan’ın geçmiş dönemde de sergilediği tavırlar kullanıcılar tarafından paylaşılmıştı. Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda takım arkadaşı olarak yarıştığı Büşra Yalçın’dan şok açıklamalar peş peşe geldi.

Survivor Panorama Hafta Sonu programına katılan Büşra Yalçın, Nagihan’ın oyun sırasındaki stratejisini açıkladı. Büşra, “ Seçmeleri görmüyorsunuz. Nagihan ile ben 10 kere yarıştıysam 8’inde ben seçmişimdir, Nagihan’ı ya da Nefise seçmiştir. Nagihan’ın beni ve Nefise’yi seçtiği oyun sayısı bizim onu seçtiğimize kıyasla yüzde 20 falandır.” sözleriyle ifade etti.

NAGİHAN’IN SURVİVOR 2026 OYUN PERFORMANSI

Büşra Yalçın’ın açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcıları Nagihan’ın Survivor 2026 performansı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Nagihan Karadere’nin oyun performansına ilişkin Survivor Ekstra yayınında Furkan Dede’nin açıklaması viral oldu.

Furkan Dede, “ Nagihan’ın oyunlardan kaçtığı ve yarışmacıların hakkına girdiği noktasında bazı eleştiriler oldu. Nagihan şu an ki Survivor’da en çok maça çıkan 7-8 yarışmacının içerisinde. Çok maça çıkmışsın ama kimler çıkmışsın diye de araştırdım. Toplamada 88 mücadeleye çıkmış. Bunun 41 tanesi Nefise’yle, 27 ile de Deniz geliyor. Yüzde 80’ini bu iki yarışmacıyla yapıyorsa; Nagihan oyundan kaçıyor diyemem. Kolay yarışmacılarla, zayıf kişilerle oynasaydı ciddi eleştiride bulunabilirdim.” şeklinde Nagihan’ın oyun performansı hakkında bilgi vermişti.