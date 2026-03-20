Acun Ilıcalı’dan Nagihan’a rest! Nagihan Survivor’dan ayrılacak mı?

Survivor 2026’nın yeni bölümünde yayınlanacak olan ada konseyinde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere’ye yönelik sert sözleri, yarışmadaki gerilimi gözler önüne serdi. Ilıcalı’nın performans ve eşit şartlar vurgusu yaptığı konuşma, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle Nagihan’ın yaşadığı sağlık sorunları ve sık sık gündeme gelen ayrıcalık tartışmaları, izleyiciler arasında farklı görüşlere neden oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler Nagihan’ın vereceği karara çevrilirken, yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.

ACUN ILICALI’DAN NAGİHAN’A “ YAPAMIYORSAN, BIRAK”

Nagihan’ın Survivor 2026 yarışmasının başından bugüne kadar takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalardan kaynaklı olarak uyarılar almıştı. Ilıcalı, Nagihan’ın açlık ile yaşadığı sorun nedeniyle cezasını bitirme kararı almıştı.

Takım arkadaşlarına söylediği ağır ithamlar karşısında da defalarca Acun Ilıcalı’dan uyarılar alan Nagihan’a bir uyarı daha geldi. 20 Mart 2026 akşamı yaşanılacak oyunda Nagihan’ın sürekli hastalığından, sakatlığından ve açlığından bahsetmesi Ilıcalı’nın sinirlenmesine sebebiyet oldu.

Acun Ilıcalı, “ Belki de bitti. Sen bana şimdi anlatıyorsun da kırmızı takıma sorsam şu anda kırmızı takım ne diyecek biliyor musun? Aynı şartlarda yaşıyoruz diyecek. Hasta mısın? Zorlanıyor musun? Tabii ki bırak. Hastayım kötüyüm. Devam edemiyorum. Çok zor bir şey değil bu ya.” sözleriyle resti çekti.

NAGİHAN SURVİVOR’DAN AYRILACAK MI?

Nagihan özel hayatında da yarışma sırasında da Survivor hayatı boyunca bir sürü sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlıklar sonucunda da ağır operasyonlar geçirdi. Survivor’a tutkusunu her fırsatta dile getiren Nagihan Karadere, sağlık sorunuyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Açlıktan ötürü gücünü kullanmadığını ve ağrılar çektiğini dile getiren Nagihan, Survivor’a devam edebilecek mi? Acun Ilıcalı’nın ada konseyindeki sözlerinden sonra gözler Nagihan’ın kararına çevrildi. Nagihan Survivor 2026’ya devam edecek mi?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR