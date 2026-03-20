Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Acun Ilıcalı’dan Nagihan’a rest! Nagihan Survivor’dan ayrılacak mı?

Survivor 2026’da tansiyon her geçen gün yükselirken, Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere’ye yönelik sözleri gündeme damga vurdu. Konseyde yaşanan diyalogda Ilıcalı’nın “Hastaysan yapamıyorsun, bırak; herkes seninle aynı şartlarda yarışıyor” ifadeleri dikkat çekti. Ilıcalı’nın sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken izleyiciler, “Nagihan Survivor’dan ayrılacak mı?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 18:23

’nın yeni bölümünde yayınlanacak olan ada konseyinde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. ’nın Nagihan Karadere’ye yönelik sert sözleri, yarışmadaki gerilimi gözler önüne serdi. Ilıcalı’nın performans ve eşit şartlar vurgusu yaptığı konuşma, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle Nagihan’ın yaşadığı sağlık sorunları ve sık sık gündeme gelen ayrıcalık tartışmaları, izleyiciler arasında farklı görüşlere neden oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler Nagihan’ın vereceği karara çevrilirken, yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.

ACUN ILICALI’DAN NAGİHAN’A “ YAPAMIYORSAN, BIRAK”

Nagihan’ın Survivor 2026 yarışmasının başından bugüne kadar takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalardan kaynaklı olarak uyarılar almıştı. Ilıcalı, Nagihan’ın açlık ile yaşadığı sorun nedeniyle cezasını bitirme kararı almıştı.

Takım arkadaşlarına söylediği ağır ithamlar karşısında da defalarca Acun Ilıcalı’dan uyarılar alan Nagihan’a bir uyarı daha geldi. 20 Mart 2026 akşamı yaşanılacak oyunda Nagihan’ın sürekli hastalığından, sakatlığından ve açlığından bahsetmesi Ilıcalı’nın sinirlenmesine sebebiyet oldu.

Acun Ilıcalı, “ Belki de bitti. Sen bana şimdi anlatıyorsun da kırmızı takıma sorsam şu anda kırmızı takım ne diyecek biliyor musun? Aynı şartlarda yaşıyoruz diyecek. Hasta mısın? Zorlanıyor musun? Tabii ki bırak. Hastayım kötüyüm. Devam edemiyorum. Çok zor bir şey değil bu ya.” sözleriyle resti çekti.

NAGİHAN SURVİVOR’DAN AYRILACAK MI?

Nagihan özel hayatında da yarışma sırasında da Survivor hayatı boyunca bir sürü sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlıklar sonucunda da ağır operasyonlar geçirdi. Survivor’a tutkusunu her fırsatta dile getiren , sağlık sorunuyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Açlıktan ötürü gücünü kullanmadığını ve ağrılar çektiğini dile getiren Nagihan, Survivor’a devam edebilecek mi? Acun Ilıcalı’nın ada konseyindeki sözlerinden sonra gözler Nagihan’ın kararına çevrildi. Nagihan Survivor 2026’ya devam edecek mi?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#yarışmacı
#nagihan karadere
#Survivor 2026
#Ada Konseyi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.