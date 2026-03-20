Acun Ilıcalı’dan Nagihan’a rest! Nagihan Survivor’dan ayrılacak mı?

Survivor 2026’nın yeni bölümünde yayınlanacak olan ada konseyinde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Acun Ilıcalı’nın Nagihan Karadere’ye yönelik sert sözleri, yarışmadaki gerilimi gözler önüne serdi. Ilıcalı’nın performans ve eşit şartlar vurgusu yaptığı konuşma, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle Nagihan’ın yaşadığı sağlık sorunları ve sık sık gündeme gelen ayrıcalık tartışmaları, izleyiciler arasında farklı görüşlere neden oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler Nagihan’ın vereceği karara çevrilirken, yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.
Nagihan’ın Survivor 2026 yarışmasının başından bugüne kadar takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalardan kaynaklı olarak uyarılar almıştı. Ilıcalı, Nagihan’ın açlık ile yaşadığı sorun nedeniyle cezasını bitirme kararı almıştı.
Takım arkadaşlarına söylediği ağır ithamlar karşısında da defalarca Acun Ilıcalı’dan uyarılar alan Nagihan’a bir uyarı daha geldi. 20 Mart 2026 akşamı yaşanılacak oyunda Nagihan’ın sürekli hastalığından, sakatlığından ve açlığından bahsetmesi Ilıcalı’nın sinirlenmesine sebebiyet oldu.
Acun Ilıcalı, “ Belki de bitti. Sen bana şimdi anlatıyorsun da kırmızı takıma sorsam şu anda kırmızı takım ne diyecek biliyor musun? Aynı şartlarda yaşıyoruz diyecek. Hasta mısın? Zorlanıyor musun? Tabii ki bırak. Hastayım kötüyüm. Devam edemiyorum. Çok zor bir şey değil bu ya.” sözleriyle resti çekti.
Nagihan özel hayatında da yarışma sırasında da Survivor hayatı boyunca bir sürü sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlıklar sonucunda da ağır operasyonlar geçirdi. Survivor’a tutkusunu her fırsatta dile getiren Nagihan Karadere, sağlık sorunuyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Açlıktan ötürü gücünü kullanmadığını ve ağrılar çektiğini dile getiren Nagihan, Survivor’a devam edebilecek mi? Acun Ilıcalı’nın ada konseyindeki sözlerinden sonra gözler Nagihan’ın kararına çevrildi. Nagihan Survivor 2026’ya devam edecek mi?
