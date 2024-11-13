Büyük umutlarla başlamıştı! Gizli Bahçe dizisi final oluyor
Başrolünde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı Gizli Bahçe dizisi için kanaldan karar çıktı. Büyük umutlarla başlayan Gizli Bahçe dizisi, reyting savaşlarına yenik düşerek erken final kararı aldı.
Bu yılın iddialı dizilerin başında yer alan Gizli Bahçe dizisi salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta reytingleri yükselen dizi, bu hafta istenilen başarıya ulaşamadı.
GİZLİ BAHÇE DİZİSİ BİTİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın yer aldığı Gizli Bahçe dizisi için karar verildi. Salı akşamları yayınlanan dizisinin beklenen reyting rakamlarının altında kalmasıyla kanal harekete geçti.
Geçen hafta reytingleri artan dizinin izlenme oranları dün yayınlanan bölümde düşünce final kararı alındı. Nazlı ve Demir’in etkileyici hikayesini konu alan dizinin 6. bölümde final yapacağı öğrenildi.
GİZLİ BAHÇE DİZİSİ OYUNCULARI
- Ebru Şahin.
- Murat Yıldırım.
- Burcu Türünz.
- Ezgi Eyüboğlu.
- Çağdaş Onur Öztürk.
- Uğur Çavuşoğlu.
- Kerem Özdoğan.
- Kubilay Karslıoğlu.