Koreli oyuncu Song Jae-lim evinde ölü bulundu

13 Kasım 2024 16:09 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:09

Kore dizilerinin sevilen ismi Song Jae-lim hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Song Jae-lim'in evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Güney Koreli oyuncu Song Jae-lim, 39 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Song Jae-lim'in cansız bedenini, o gün kendisiyle öğle yemeği yemeyi planlayan bir arkadaşı tarafından bulunduğu ifade edildi.

Kore basınında çıkan haberlere göre, ünlü oyuncunun ölümünün ardından evinde iki sayfalık bir mektup bulunduğu bildirildi. Polis kaynakları, Song Jae-lim’in ölümünde herhangi bir cinayet belirtisi olmadığını söyledi.

SONG JAE LIM KİMDİR?

18 Şubat 1985 Güney Kore doğumlu Song Jae-lim, model olarak başladığı kariyerine oyuncu olarak devam etti. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında başlayan oyuncu, sadık bir koruma olarak Moon Embracing the Sun (2012) ve soğukkanlı bir suikastçı olarak rol aldığı Two Weeks (2013) dizilerinde rol aldı. En çok popülerliğini Kim So-eun ile partner olarak bulunduğu We Got Married'dir.