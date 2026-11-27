Daha 17 dizisinde rol alan Ceren Ayruk, set arkadaşlarıyla yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. Ceren Ayruk, rol arkadaşı Çağan Efe Ak'ın kendisine yaptığı gizemli şakanın perde arkasını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Set sırasında yaşanan bu olayın nasıl geliştiğini anlatan genç oyuncu, Çağan Efe Ak'ın kendisini şaşırtan hareketinin ayrıntılarını aktardı.

ÇAĞAN EFE AK'TAN CEREN AYRUK'U KORKUTAN ŞAKA!

YouTube kanalında program yapan Danla Bilic'in programına konuk olan Daha 17 dizisinin sevilen oyuncusu Ceren Ayruk, set arkadaşlarıyla yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

Partneri Çağan Efe Ak'ın kendisine yaptığı şakanın detaylarını paylaşan genç oyuncu, yaşadığı korku dolu anları ve aldığı intikamı esprili bir dille aktardı. Ceren Ayruk, setteki karavanına üzerinde garip işaretlerin bulunduğu bir not bırakıldığını söyledi.

Ne yapacağını bilemeyen oyuncu, kağıdın fotoğrafını ChatGPT'ye gönderdiğini ve aldığı yanıt karşısında daha da telaşlandığını belirtti. Ayruk, yapay zekanın kendisine notu yakıp toprağa gömmesini söylediğini anlattı. Kağıdı yakıp gömmek için toprak ararken ağladığını itiraf eden genç oyuncu, yaşadıklarının aslında partneri Çağan Efe Ak'ın hazırladığı bir şakadan ibaret olduğunu sonradan öğrendi.

Ancak Ceren Ayruk'un bu şakaya cevabı gecikmedi. İntikam planı için şaka mağazasından kaşıntı tozu ve dil boyayan sakız alan oyuncu, Çağan Efe Ak uyurken sırtına kaşıntı tozu döktü. Ardından barışma bahanesiyle verdiği sakızla partnerinin dilinin masmavi olmasını sağladı. Ayruk, Çağan Efe Ak'ın bütün gün mavi dille dolaştığını anlattı.