Daha 17 oyuncuları ne kadar kazanıyor? Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk’un ücretleri şaşırttı!

Ekranların gençlik dizisi Daha 17, oyuncularının kazançlarına ilişkin iddialarla gündeme geldi. Dizide rol alan Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren’in bölüm başına aldıkları öne sürülen ücretler dikkat çekti. Genç oyuncuların haftalık kazançları hakkında ortaya atılan rakamlar, izleyicilerin de ilgisini çekti. Peki, Daha 17 oyuncuları ne kadar kazanıyor?

DAHA 17 OYUNCULARI HAFTADA NE KADAR KAZANIYOR?

Daha 17, bu kez oyuncularının kazandığı iddia edilen ücretlerle gündeme geldi. Genç oyuncuların bölüm başı kazançları sosyal medyada ve televizyon kulislerinde konuşulurken, başrol oyuncularına ilişkin rakamlar dikkat çekti.

Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre, dizide Aras karakterini üstlenen Çağan Efe Ak’ın haftalık kazancının 700 bin TL olduğu öne sürüldü. Leyla karakteriyle tanınan Ceren Ayruk için 500 bin TL, Teoman rolündeki Ata Yaşat için 250 bin TL, Deniz karakterini oynayan Helin Elveren için ise 150 bin TL rakamları gündeme geldi.

Daha 17 oyuncularının kazançlarına ilişkin bu rakamlar henüz resmî olarak doğrulanmış değil. İddialar, dizinin genç kadrosunun kazançlarını merak eden izleyicilerin ilgisini çekti.

DAHA 17 OYUNCULARININ HAFTALIK MALİYETİ 1 MİLYON 600 BİN TL

Daha 17 dizisinin genç oyuncularının haftalık kazançlarına ilişkin ortaya atılan iddia gündeme damga vurdu. Dört genç oyuncunun haftalık toplam kazancının 1 milyon 600 bin TL’yi bulduğu öne sürüldü. Henüz yapım şirketinden veya oyuncuların menajerlerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle gündeme gelen rakamların doğruluğu kesinlik kazanmış değil.

Daha 17 dizisiyle ilgili ortaya atılan bu iddia da oyuncu kaşeleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Genç oyuncuların kazançlarına ilişkin konuşulan rakamlar dikkat çekerken, iddianın resmî makamlarca veya taraflarca doğrulanıp doğrulanmayacağı merak ediliyor.