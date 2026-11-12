Rol aldığı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağatay Ulusoy, bu kez fiziksel değişimiyle konuşuluyor. Eşref Tek dizisinin çekimlerine başlayan oyuncunun oldukça zayıfladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, Ulusoy'un yeni görünümü hayranlarını da şaşırttı.

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HABERİN ÖZETİ Çağatay Ulusoy Eşref Tek için kilo verdi! Son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi Eşref Tek'in çekimleri öncesinde verdiği kilolar ve yaşadığı fiziksel değişimle sosyal medyada gündem oldu. Yaz aylarında aldığı kilolarla magazin gündeminde yer alan Çağatay Ulusoy'un, yeni dizisi için belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafı hayranları arasında şaşkınlık yarattı ve çok sayıda yorum aldı. Eşref Rüya dizisindeki Eşref Tek karakterinin geçmişini konu alan 8 bölümlük yeni dizinin çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği projenin senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç kaleme alıyor. Dizinin aralık ayında Prime Video'da yayınlanması planlanıyor.

ÇAĞATAY ULUSOY BU YAZ ALDIĞI KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz yaz döneminde aldığı kilolarla magazin gündeminde konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun değişen görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da son hâli hakkında çok sayıda yorum yapmıştı. Yeni projesi Eşref Tek için kamera karşısına geçen Ulusoy'un bu kez oldukça zayıflamış olması dikkatlerden kaçmadı.

EŞREF TEK KARAKTERİ İÇİN FİZİKSEL DEĞİŞİM GEÇİRDİ

Yeni dizisi Eşref Tek'in çekimlerine başlayan Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü, rolü için geçirdiği fiziksel değişimi yeniden gündeme taşıdı. Daha önceki fotoğraflarıyla karşılaştırılan oyuncunun belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Ulusoy'un karakteri için nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiği ise merak konusu oldu.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından Çağatay Ulusoy'un yeni görünümü takipçileri arasında gündem oldu. Oyuncunun zayıflamış halini gören kullanıcılar şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi. Paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken, bazı takipçiler Ulusoy'un eski görünümüyle şimdiki halini karşılaştırdı.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN BODRUM TATİLİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Çağatay Ulusoy, 2026 yazında Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansımıştı. Özellikle ağustos ayında Türkbükü'nde bir hayranıyla çekilen fotoğrafı ve tekne tatilinden paylaşılan kareleri sosyal medyada konuşulmuştu. Önceki görüntülerine kıyasla daha kilolu görünen oyuncunun fotoğrafları kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı. Ulusoy'un son karesiyle birlikte yaz aylarındaki görüntüleri yeniden karşılaştırılmaya başlandı.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF TEK PROJESİYLE YENİDEN KAMERA KARŞISINDA

Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Eşref Tek karakterinin geçmişini konu alan yeni projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sekiz bölüm olarak planlanan yapımın çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç kaleme alıyor. Projenin aralık ayında Prime Video'da yayınlanması planlanıyor.

Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü, oyuncunun fiziksel değişimini bir kez daha magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı. Yaz aylarında aldığı kilolarla konuşulan ünlü oyuncunun yeni projesi öncesinde oldukça zayıflamış olması hayranlarının da dikkatinden kaçmadı. Ulusoy'un Eşref Tek karakteriyle ekranlara nasıl bir performans sunacağı ve yeni görünümüyle izleyiciden nasıl yorumlar alacağı şimdiden merak ediliyor.