Çağatay Ulusoy'dan korkunç cinayetlere tepki! Öfkesini böyle dile getirdi

07 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:36

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Dehşete düşüren olayların ardından ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duruma tepki gösterdi.

İstanbul​ Fatih'te 4 Ekim günü Semih Çelik isimli katil 19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i korkunç şekilde katletti. Cani ise cinayetlerin ardından surlardan atlayarak intihar etti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olaylara birçok ünlü isim yaşananlara tepki gösterdi.

ÇAĞATAY ULUSOY​ ÖFKESİNİ DİLE GETİRDİ

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy da tepki gösteren isimlerin arasında yer aldı. Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öfkesini dile getirdi.

"NİCE GÜZEL YARINLARA..."

Ulusoy yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Söylenecek ve söylenmesi gereken çok şey var. Öfkemi bastırıp doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Umarım bu yaşadıklarımız son olur demek bile fazla iyimser geliyor. Yeni de umut etmeye, bazı şeylerin daha iyi olacağına inancımı da korumaya çalışıyorum. Nice güzel yarınlara...