Çağla Şıkel itirafıyla gündem oldu: Çok şiddete uğradım

Model ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Defalarca kez şiddet gördüğünü belirten Çağla Şıkel, bu şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözel anlamda da derin izler bıraktığını belirtti.

Katıldığı programda kariyeri boyunca yaşadığı zorluklar, özel hayatı ve yeni projeleri hakkında konuşan Çağla Şıkel, geçmişte şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bazen bunu size en yakın arkadaşınız bile yapabiliyor" dedi.

ÇĞALA ŞIKEL'DEN ŞİDDET İTİRAFI

Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın sunumuyla ekrana gelen "Şimdi Konuşmak Moda" programının bu haftaki konuğu olan Şıkel, kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önde gelen modacılarından Yıldırım Mayruk'un gelinlik giydirdiği ilk manken olduğunu belirten Çağla Şıkel, podyuma çıktığı ilk anı hâlâ aynı heyecanla hatırladığını belirterek, "O an gözlerim kamaşmıştı. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bugün bile o duyguyu içimde taşıyorum" dedi.

Geçmişte çok fazla şiddet gördüğünü söyleyen ünlü model, bu şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözel anlamda da derin izler bıraktığını belirtti. Şıkel, "Sözel olarak çok şiddete uğradım. Bazen bunu size en yakın arkadaşınız bile yapabiliyor. Kendimi sorguladığım çok zaman oldu; 'Acaba gerçekten kötü biri miyim?' diye düşündüğüm anlar yaşadım. Ama artık şunu çok iyi biliyorum: İnsan, kendine sınırlar çizebilirse daha az inciniyor." dedi.