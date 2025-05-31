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 | Dilek Ulusan

Danla Biliç tehdit edildiğini açıkladı: Kızınızın ölüm haberini alırsınız

Daha önce eski sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü açıklayan Danla Biliiç, şikayetçi oldu ve Berk Çetin tutuklandı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Danla Biliç, "Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3 - 4 güne alırsınız' gibi bir beyanda bulunmuş" diyerek tehdit edildiğini açıkladı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 09:31

Danla Biliç, daha önce sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı eski sevgilisinin serbest bırakıldıktan sonra kendisini tehdit etmeye devam ettiğini açıkladı. Danla Biliç yayınladığı videoda, "Bugün dayımı arayıp, ailemden dayımın numarasını bulup işte 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş." dedi..

DANLA BİLİÇ: TEHDİT EDİLİYORUM

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete maruz kaldığını açıklamış ve . Danla Bilic'in fiziksel şiddete maruz kaldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıkmıştı. Berk Çetin tutuklanırken, Danla Biliç son yayınladığı videoda tehdit edildiğini açıkladı. Biliç videoda, "Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta, ayrı bir dosyanın duruşması görülü. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, insan özgürlüğünün değerini anlar, birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse ki değilmiş." dedi.

Danla Biliç tehdit edildiğini açıkladı: Kızınızın ölüm haberini alırsınız

Tehdit edildiğini belirten Danla Biliç, "Bugün dayımı arayıp, ailemden dayımın numarasını bulup işte 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Bu insan şu an bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp, onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an, dışarıda." korkularını dile getirdi.

Danla Biliç tehdit edildiğini açıkladı: Kızınızın ölüm haberini alırsınız
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