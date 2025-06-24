Çağla Şıkel'in Bali'deki panik anları!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, ailesiyle birlikte Bali tatilinden kareleri de büyük ilgi gördü. Aksiyon etkinliklerine de katılan Çağla Şıkel, köprüden geçerken yaşadığı paniği de

ÇAĞLA ŞIKEL'İN KORKU DOLU ANLARI

Çağla Şıkel geçtiğimiz yıl da Bali'ye gitmiş ve yaptığı paylaşımda "Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet." ifadelerine yer vermişti.

İki oğlu ve annesi ile Bali'ye giden Çağla Şıkel, köprüden geçerken korku dolu anlar yaşadı. "Ben çok uzunum burası için" diyen Çağla Şıkel, birinin salladığını görünce ise büyük panik yaşadı. Korkarak köprüden geçen Çağla Şıkel, videoyu dua ederek bitirdi.