Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 22:57

Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan sert tepki! “Empatiyi hak etmiyor muyuz?”

Şarkıcı Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo, babalarının vefatının ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi. Aileyi yasa boğan kaybın ardından gündeme gelen yorumlar, Funda Bonomo’nun tepkisine neden oldu. Yaşanan acının ardından yapılan değerlendirmelere sessiz kalmayan Bonomo, bu süreçte gösterilen yaklaşımı eleştirdi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan sert tepki! “Empatiyi hak etmiyor muyuz?”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 22:57

Şarkıcı ve ailesi, babalarının vefatının ardından gündeme gelen gelişmelerle konuşuluyor. Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi. Zor bir dönemden geçen aileyle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmelere, Funda Bonomo sert tepki gösterdi.

FUNDA BONOMO’DAN “ EMPATİYİ HAK ETMİYOR MUYUZ?”

Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo’nun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından yapılan yorumlar gündem oldu. Paylaşımın ardından bazı kullanıcıların eleştirileriyle karşılaşan Bonomo ailesine, Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan tepki geldi.

Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan sert tepki! “Empatiyi hak etmiyor muyuz?”

Ailesine yönelik yorumlara sessiz kalmayan Funda Bonomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştirilere tepki gösterdi.

Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan sert tepki! “Empatiyi hak etmiyor muyuz?”

 “Empatiyi hak etmiyor muyuz?” sözleriyle dikkat çeken Funda Bonomo, " Biz bugün babamızı kaybettik. Kardeşimin kariyerinden dolayı bu durumun magazinsel değeri var.  Sürekli haber paylaşımına denk geliyorum. Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz?" sözleriyle yaşadıkları kaybın ardından kendilerine yöneltilen yorumlara karşı sesini yükseltti.

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo, 16 Mayıs 1987’de ’de dünyaya gelen Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur. Müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başlayan sanatçı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü. Kariyerinin ilk dönemlerinde radyoculuk ve televizyon sunuculuğu yapan Bonomo, 2011 yılında yayımladığı Meczup albümüyle müzik dünyasında adını duyurdu. 

Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan sert tepki! “Empatiyi hak etmiyor muyuz?”

2012 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi Love Me Back adlı şarkıyla temsil eden sanatçı, yarışmayı yedinci sırada tamamladı. Müzik çalışmalarının yanı sıra şiir kitapları yayımlayan ve oyunculuk yapan Bonomo, 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile evlendi. Çiftin Roman adını verdikleri oğulları 2021 yılında dünyaya geldi. Kendine özgü müzik tarzı ve sanatsal çalışmalarıyla tanınan Bonomo, müzik ve edebiyat alanındaki üretimlerini sürdürmektedir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Can Bonomo’nun acı günü! Ünlü Şarkıcı babası Yaşar Bonomo'nun vefat haberini sosyal medyadan duyurdu
ETİKETLER
#izmir
#can bonomo
#Funda Bonomo
#eurovision şarkı yarışması
#Yaşar Bonomo
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.