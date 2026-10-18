Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan sert tepki! “Empatiyi hak etmiyor muyuz?”

Şarkıcı Can Bonomo ve ailesi, babalarının vefatının ardından gündeme gelen gelişmelerle konuşuluyor. Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi. Zor bir dönemden geçen aileyle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmelere, Funda Bonomo sert tepki gösterdi.

FUNDA BONOMO’DAN “ EMPATİYİ HAK ETMİYOR MUYUZ?”

Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo’nun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından yapılan yorumlar gündem oldu. Paylaşımın ardından bazı kullanıcıların eleştirileriyle karşılaşan Bonomo ailesine, Can Bonomo’nun kız kardeşi Funda Bonomo’dan tepki geldi.

Ailesine yönelik yorumlara sessiz kalmayan Funda Bonomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştirilere tepki gösterdi.

“Empatiyi hak etmiyor muyuz?” sözleriyle dikkat çeken Funda Bonomo, " Biz bugün babamızı kaybettik. Kardeşimin kariyerinden dolayı bu durumun magazinsel değeri var. Sürekli haber paylaşımına denk geliyorum. Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz?" sözleriyle yaşadıkları kaybın ardından kendilerine yöneltilen yorumlara karşı sesini yükseltti.

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo, 16 Mayıs 1987’de İzmir’de dünyaya gelen Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur. Müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başlayan sanatçı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü. Kariyerinin ilk dönemlerinde radyoculuk ve televizyon sunuculuğu yapan Bonomo, 2011 yılında yayımladığı Meczup albümüyle müzik dünyasında adını duyurdu.

2012 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi Love Me Back adlı şarkıyla temsil eden sanatçı, yarışmayı yedinci sırada tamamladı. Müzik çalışmalarının yanı sıra şiir kitapları yayımlayan ve oyunculuk yapan Bonomo, 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile evlendi. Çiftin Roman adını verdikleri oğulları 2021 yılında dünyaya geldi. Kendine özgü müzik tarzı ve sanatsal çalışmalarıyla tanınan Bonomo, müzik ve edebiyat alanındaki üretimlerini sürdürmektedir.