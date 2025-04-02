Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı

Can Borcu dizisinde rol alan Bülent İnal, son röportajında samimi açıklamalarda bulundu. Oğluna bayramların önemini her zaman anlattığını belirten Bülent İnal, evliliğiyle ilgili ise; "Melis'le evliliğimiz nazar değmesin gayet iyi gidiyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 16:12

Ihlamurlar Altında, Karayılan, Kalpsiz Adam, Tatar Ramazan ve Son Destan gibi yapımlarda rol alan Bülent inal, son olarak Can Borcu dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında Melis Tüysüz ile evlenen Bülent İnal, mutlu evliliğinin sırrını paylaştı.

BÜLENT İNAL: NAZAR DEĞMESİN

Bir oğlu bulunan Bülent İnal, evliliğiyle ilgili, "Melis'le evliliğimiz nazar değmesin gayet iyi gidiyor. Evlilik farklı bir sorumluluk. İkimiz de bu sorumluluğu bugüne kadar iyi taşıdık. Birbirimize saygı duyarak çok severek çok anlayarak bugünlere kadar geldik. Evimizi, çocuğumuzu çok seviyoruz. Bunun da kıymetini biliyor ve anlıyoruz" dedi.

Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı

Can Borcu dizisi hakkında da konuşan Bülent İnal, "Genç oyuncu arkadaşlarım o kadar tatlı, o kadar iyi insanlar ki. Bir o kadar da iyi oyuncular. Hem işlerine hem de ekibe inanılmaz saygılılar. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar çok çalışıyorlar. Onlarla olduğum için şanslı hissediyorum kendimi" dedi.

Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Volkan Konak ile ilgili detayı köy muhtarı açıkladı! 2 ay önce gitmiş

Sıkça Sorulan Sorular

BÜLENT İNAL KİMDİR?
19 Mayıs 1973 doğumlu Bülent İnal, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına girmiş ve buradan mezun olmuştur. Bülent İnal, Azad dizisinde "Urfalı Azad", Kurşun Yarası dizisinde işgal altındaki Ege'de mert bir kaymakam ve Ihlamurlar Altında'da "Yılmaz"ı oynadı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.