Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan mutlu evliliğin sırrı

Can Borcu dizisinde rol alan Bülent İnal, son röportajında samimi açıklamalarda bulundu. Oğluna bayramların önemini her zaman anlattığını belirten Bülent İnal, evliliğiyle ilgili ise; "Melis'le evliliğimiz nazar değmesin gayet iyi gidiyor" dedi.

Ihlamurlar Altında, Karayılan, Kalpsiz Adam, Tatar Ramazan ve Son Destan gibi yapımlarda rol alan Bülent inal, son olarak Can Borcu dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında Melis Tüysüz ile evlenen Bülent İnal, mutlu evliliğinin sırrını paylaştı.

BÜLENT İNAL: NAZAR DEĞMESİN

Bir oğlu bulunan Bülent İnal, evliliğiyle ilgili, "Melis'le evliliğimiz nazar değmesin gayet iyi gidiyor. Evlilik farklı bir sorumluluk. İkimiz de bu sorumluluğu bugüne kadar iyi taşıdık. Birbirimize saygı duyarak çok severek çok anlayarak bugünlere kadar geldik. Evimizi, çocuğumuzu çok seviyoruz. Bunun da kıymetini biliyor ve anlıyoruz" dedi.

Can Borcu dizisi hakkında da konuşan Bülent İnal, "Genç oyuncu arkadaşlarım o kadar tatlı, o kadar iyi insanlar ki. Bir o kadar da iyi oyuncular. Hem işlerine hem de ekibe inanılmaz saygılılar. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar çok çalışıyorlar. Onlarla olduğum için şanslı hissediyorum kendimi" dedi.