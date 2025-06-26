Caner Şahin ve Yusuf Çim İtalya'da James Franco’yla bir araya geldi

Aldatmak dizisinde birlikte rol alan Yusuf Çim ile Caner Şahin, Best Internatıonal Actor ödülünü almak için İtalya'ya gitti. İki ünlü isim, Amerikalı oyuncu, yönetmen James Franco’yla bir araya geldi.

Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Ozan Yenersoy karakteriyle Yusuf Çim, Tolga Kaşifoğlu karakteriyle ise Caner Şahin yer alıyor.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI İTALYA'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İtalya’da gerçekleşen BCT – Festival Nazionale Del Cinema E Della Televisione festivaline davet edilen Caner Şahin ve Yusuf Çim, festivalin davetlileri arasında olan ünlü Amerikalı oyuncu, yönetmen James Franco’yla bir araya geldi. İki oyuncu Franco’yla sohbet ederken hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Aldatmak” dizisindeki rolleriyle İtalyanlar’ın gözdesi olan iki oyuncu cuma günü hayranlarıyla bir araya gelip bir söyleşi gerçekleştirecek ve hemen ardından Caner Şahin ile Yusuf Çim’e Best International Actor ödülü takdim edilecek.