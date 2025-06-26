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 | Dilek Ulusan

Gizem Karaca anne oldu! Kızının adını ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca dün gece 04.00 sıralarında doğum yaptı. İzmir’de doğum yapan Karaca, kızına Leyla Yaz adını verdi.

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Gizem Karaca anne oldu! Kızının adını ilk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 13:57

Adını Feriha Koydum, Eve Düşen Yıldırım, Güzel Köylü gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, kızını kucağına aldı. Gizem Karaca kızına Leyla Yaz adını verdi.

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ DÜNYAYA GELDİ

İşletmeci Kemal Ekmekçi ile 8 yıldır evli olan ünlü oyuncu Gizem Karaca kızını kucağına aldı. Ünlü oyuncu dün gece 04.00 sıralarında doğum yaptı. Karaca ve Ekmekçi çifti dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını verdi.

Gizem Karaca anne oldu! Kızının adını ilk kez açıkladı

Bebeğinin cinsiyetini yakın zamana kadar açıklamayan Gizem Karaca’ya geçen ay sonu arkadaşları “bebeğe merhaba partisi” düzenlemişti. Etkinliğin videosunu yayınlayan Karaca, kız bebek beklediğini ilk kez açıklamıştı.

Gizem Karaca anne oldu! Kızının adını ilk kez açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

GİZEM KARACA KAÇ YAŞINDA?
7 Eylül 1992 doğumlu Gizem Karaca, Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Gizem Karaca ilk olarak Eve Düşen Yıldırım dizisiyle oyunculuğa başladı.
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