Gizem Karaca anne oldu! Kızının adını ilk kez açıkladı

Adını Feriha Koydum, Eve Düşen Yıldırım, Güzel Köylü gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, kızını kucağına aldı. Gizem Karaca kızına Leyla Yaz adını verdi.

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ DÜNYAYA GELDİ

İşletmeci Kemal Ekmekçi ile 8 yıldır evli olan ünlü oyuncu Gizem Karaca kızını kucağına aldı. Ünlü oyuncu dün gece 04.00 sıralarında doğum yaptı. Karaca ve Ekmekçi çifti dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını verdi.

Bebeğinin cinsiyetini yakın zamana kadar açıklamayan Gizem Karaca’ya geçen ay sonu arkadaşları “bebeğe merhaba partisi” düzenlemişti. Etkinliğin videosunu yayınlayan Karaca, kız bebek beklediğini ilk kez açıklamıştı.