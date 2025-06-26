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 | Dilek Ulusan

Nihal Candan'ın ardından şarkıcı Mehmet Çevik de anoreksi ile mücadele ediyor

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nevroza hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Mehmet Çevik de anoreksiya nevroza ile mücadele deneyimini ve iyileşme sürecini paylaştı.

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Nihal Candan'ın ardından şarkıcı Mehmet Çevik de anoreksi ile mücadele ediyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 13:41

Nihal Candan, 37 kiloya düşmesinin ardından cezaevinden tahliye edildi ve 23 kiloya düşmesinin ardından ise kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Şarkıcı Mehmet Çevik de anoreksi ile mücadele ettiğini belirterek, yaşadığı süreci paylaştı.

MEHMET ÇEVİK ANOREKSİ İLE MÜCADELESİNİ ANLATTI

Nihal Candan'ı hayattan koparan anoreksiya nevroza hastalığına bir zamanlar kendisinin de yakalandığını itiraf eden ünlü sanatçı Mehmet Çevik, günlerce yoğun bakımda takviye ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu anlattı. Mehmet Çevik'in yoğun bakımda kaldığı ve ölümden döndüğü anların görüntüleri ise görenleri hayretler içinde bıraktı.

Nihal Candan'ın ardından şarkıcı Mehmet Çevik de anoreksi ile mücadele ediyor

Dört gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından radikal bir kararla hayata tekrar tutunan Çevik, "ne bulduysam yedim, sonra da sporla bedenimi ve zihnimi yeniden ayağa kaldırdım" diyerek yaşadığı süreci anlattı. Onun bu sözleri, yalnızca bedensel değil, psikolojik direnişin de önemine dikkat çekti.

Nihal Candan'ın ardından şarkıcı Mehmet Çevik de anoreksi ile mücadele ediyor
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ETİKETLER
#sağlık
#Nihal Candan
#semih
#Anoreksiya
#Anoreksiya Nevroza
#Mehmet Çevik
#Magazin
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