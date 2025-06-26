Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, dün yayımladıkları açıklamayla evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. Mola ile Aksakallı'nın yaptıkları açıklamadan dakikalar önce boşandıkları ortaya çıktı. Ünlü çiftin ayrılık nedeni de belli oldu.

İki yıl önce evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın boşanma haberleri magazin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde beraber Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in düğününe katılan çiftin, bu davetten 3 gün sonra boşanma haberleri, hayranlarını şaşırttı. Sessiz sedasız boşanan çiftin neden ayrıldıkları ortaya çıktı.

EZGİ MOLA İLE MUSTAFA AKSAKALLI'NIN AYRILMA NEDENİ BELLİ OLDU

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı ayrılık açıklamasında; "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler." notu yer aldı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın iddialara göre boşanma nedeni ortaya çıktı. İki yaşında oğulları olan çiftin uzak mesafedeki hayatları ayrılmalarına neden oldu. Mustafa Aksakallı'nın işletmesinin bulunduğu İzmir'de yaşaması ve Ezgi Mola'nın ise işleri nedeniyle sürekli İstanbul'da kalması nedeniyle iki isim ayrılma kararı aldı.