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 | Dilek Ulusan

Sera Tokdemir 175 metrede cam silen gençleri görünce bakın ne yaptı! Jesti takdir topladı

Oyuncu Sera Tokdemir, 27 katlı sitenin penceresinde cam silen gençleri görünce harekete geçti. Gençlere kahve ikram eden Sera Tokdemir, "Sevgi bulaşıcıdır " notunu düştü.

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Sera Tokdemir 175 metrede cam silen gençleri görünce bakın ne yaptı! Jesti takdir topladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:51

Kanıt, Bizim Hikaye, Zoraki Misafir ve Kertenkele gibi yapımlarda rol alan Sera Tokdemir, oturduğu 27 katlı sitenin camlarını silen gençleri görünce "Size soğuk bir şeyler ikram edebilir miyim?" diye sordu. O nalrı paylaşan oyuncu, yaptığı jest ile takdir topladı.

SERA TOKDEMİR: SEVGİ BULAŞICIDIR

Sera Tokdemir, önceki gün ilginç bir olay yaşadı. Oturduğu 27 katlı sitenin penceresinde cam silenleri gören Tokdemir, camını açıp "Size soğuk bir şeyler ikram edebilir miyim?" diye sordu.

Sera Tokdemir 175 metrede cam silen gençleri görünce bakın ne yaptı! Jesti takdir topladı

Tokdemir hemen kahve yapıp ikram etti. Cam silen gençler, keyifle kahvelerini yudumlayıp soluklandı. Sera Tokdemir o anları, "Ben yine bıcır bıcır anlattım bi şeyler. Herkese selam verin 2! Selam vermekle kalmayın, kahve verin. Sevgi bulaşıcıdır " notuyla paylaştı.

Sera Tokdemir 175 metrede cam silen gençleri görünce bakın ne yaptı! Jesti takdir topladı
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Sıkça Sorulan Sorular

SERA TOKDEMİR KAÇ YAŞINDA?
11 Nisan 1981 Mersin doğumlu Sera Tokdemir, 2010 yılında oynadığı Kanıt dizisiyle popüler oldu. Göksel Gencer ile 2003 yılında evlenen Tokdemir, 2009 yılında ise boşandı.
ETİKETLER
#Sera Tokdemir
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#Magazin
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