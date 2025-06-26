Sera Tokdemir 175 metrede cam silen gençleri görünce bakın ne yaptı! Jesti takdir topladı

Kanıt, Bizim Hikaye, Zoraki Misafir ve Kertenkele gibi yapımlarda rol alan Sera Tokdemir, oturduğu 27 katlı sitenin camlarını silen gençleri görünce "Size soğuk bir şeyler ikram edebilir miyim?" diye sordu. O nalrı paylaşan oyuncu, yaptığı jest ile takdir topladı.

SERA TOKDEMİR: SEVGİ BULAŞICIDIR

Sera Tokdemir, önceki gün ilginç bir olay yaşadı. Oturduğu 27 katlı sitenin penceresinde cam silenleri gören Tokdemir, camını açıp "Size soğuk bir şeyler ikram edebilir miyim?" diye sordu.

Tokdemir hemen kahve yapıp ikram etti. Cam silen gençler, keyifle kahvelerini yudumlayıp soluklandı. Sera Tokdemir o anları, "Ben yine bıcır bıcır anlattım bi şeyler. Herkese selam verin 2! Selam vermekle kalmayın, kahve verin. Sevgi bulaşıcıdır " notuyla paylaştı.