Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanma kararı aldı

İki yıl önce evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti boşandı. 3 gün önce birlikte düğüne katılan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti, iki yıl önce ailelerin katıldığı törenle evlendi. Can adında oğulları olan çift bugün ise boşandıklarını duyurdu.

EZGİ MOLA İLE MUSTAFA AKSAKALLI BOŞANIYOR

Ezgi Mola yaptığı paylaşımda; "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ezgi Mola paylaşımının devamında ise; "Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden, birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan" diyerek çıkacak haberlerinde önüne geçti.