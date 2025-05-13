Cannes Film Festivali'nde kıyafet yasağı geldi! Kurallara uymayan içeri giremeyecek

Bu yıl 78’inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali, 24 Mayıs’a kadar dünyanın dört bir yanından sinemanın usta isimlerini ve genç yeteneklerini ağırlamaya devam edecek. Her yıl büyük ilgi gören Cannes Film Festivali'nde bu yıl değişikliğe gidildi ve kıyafetlere kısıtlama getirildi.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE KIYAFETLERE YASAK GELDİ

Her yıl büyük ilgiyle takip edilen ve kırmızı halıda ünlü isimlerin giydiği kıyafetler günlerce konuşulan Cannes Film Festivali yeni aldığı kararı duyurdu. Kırmızı halıda tercih edilen kıyafetlerin çok dikkat çekici olması ve sinema odaklı bir etkinliğin önüne geçmesinin ardından alınan yeni kararlar açıklandı.

Yeni kurallara göre yalnızca kırmızı halıda değil, festival kapsamındaki diğer etkinliklerde de aşırı cüretkâr kıyafetler giymek yasaklandı. Kurallara uymayan konukların kırmızı halıya çıkmasına izin verilmeyecek. Yeni getirilen kurallara göre; erkekler smokin veya takım elbise, kadınlar ise uzun etekli gece elbiseleri, topuklu ya da zarif düz ayakkabılar ve kokteyl elbiseleri giymek zorunda.